Зникли гроші з кредитного ліміту: як клієнтка Kasta отримала неприємний сюрприз

Компанія відмовляється повертати повторно зняті гроші

Повторне списання оплати в Kasta цілком реальне. Причому ви можете дізнатися про це згодом, а гроші виявляться кредитними.

Неприємна історія нещодавно сталася з кореспонденткою "Телеграфу". Виявилося, що з її кредитного ліміту на картці Kasta "зникли" 300 грн.

Коли жінка звернулася до банку, їй пояснили, що 31 травня кошти повторно зняв маркетплейс за підписку на Kasta Black. 13 травня списання за Kasta Black вже відбулося. Зауважимо, що підписка вартує 299 грн на рік.

Довідка: Перевагами підписки Kasta Black є безкоштовна доставка та підвищений кешбек при купівлі на інтернет-майданчику.

Як гроші могли зняти двічі?

Тоді клієнтка зателефонувала до служби підтримки маркетплейсу. Там їй розповіли, що двічі списали кошти за підписку, тому що вона має 2 профілі на сайті – один зареєстровано на електронну пошту, а інший – на номер телефону.

"Дійсно, один профіль старий – я користувалася ним ще до пандемії. Потім взагалі забула про сайт. Навесні вже цього року побачила добрі знижки з карткою Kasta, завела новий профіль навіть не усвідомлюючи цього, та знову стала робити покупки", – пояснила кореспондентка.

Але тут важливо, що картка прикріплена лише до одного з профілів – саме з нього робляться покупки. То як і за що списали гроші з іншого – незрозуміло.

Питання вже порушувалося у службі підтримки

Окрім того, питання щодо двох профілів вже підіймалося: покупчиня скаржилася у підтримку, що бачить на сайті одні ціни, а у застосунку – інші. Тоді їй розповіли, що вона має два профілі в системі, та пообіцяли їх обʼєднати.

Також їй порадили ввести свій номер телефона на сайті. Після цього вебверсія та додаток повністю ідентифікувалися: однаково відображаються замовлення, можна покласти щось до кошика на сайті, а оформити та оплатити у застосунку. Про те, що профілі не обʼєднали, як обіцяли, вона не знала, – робила покупки тільки з одного.

Перша відмовка: не встигла за пʼять днів

На прохання повернути помилково списані кошти у підтримці відповіли, що не мають такої можливості. Адже гроші зняли 31 травня, а клієнтка звернулася 11 червня. За словами представниці компанії, була можливість скасувати платіж впродовж 5 днів.

"Kasta розуміє, що не мала права списувати ці кошти, але відмовляється їх повернути через неможливість скасування операції. Тож нехай зробить це в інший спосіб. Зрештою, винний у тому, що сталося, може зробити особистий переказ із позначкою "повернення боргу". Я не мушу розбиратися у безладі, що робиться в їхній системі", – обурюється клієнтка.

Вона пояснює, що звернулася одразу, як зайшла у додаток та побачила, що сума кредитного ліміту зменшилася. Адже не робить покупки у Kasta кожного дня, а цю картку використовує лише для шопінгу на маркетплейсі.

"Страшно уявити, що я могла дізнатися про це лише за кілька місяців і за кредит уже набігли б штрафи. Добре, що відбулася 300 грн, але все одно дивуюся, чому за помилки в системі "Касти" має платити покупець", – резюмувала жінка.

Заплуталися у показах

Хоча під час першого спілкування спочатку у підтримці категорично відмовилися повертати кошти, потім зауважили, що прослухають стару розмову клієнтки з оператором, щоб розібратися, чи дійсно їй обіцяли обʼєднати акаунти.

Наступного дня надійшов лист, де про це вже забули. Але працівники Kasta підтвердили, що до старого акаунту платіжну картку не приєднано.

Скриншот листа

Проте вже через кілька годин "концепція змінилася". В листі стверджується, що нібито до того профілю також приєднано ту ж саму платіжну картку та на ньому тривав пробний термін Kasta Black. По його закінченню автоматично і були зняті кошти.

Скриншот листа

Що таке картка Kasta

Останнім часом торгові інтернет-майданчики у співробітництві з банками створюють власні картки. Їхня привабливість для українців у тому, що при оплаті ціни на товари на маркетплейсі трохи менше. Окрім "Касти", подібні картки пропонує і "Розетка".

Картку Kasta випускає "Банк Кредит Дніпро". Наразі вона лише віртуальна, але дозволяє розраховуватися як на самій платформі, так і будь-де через Google Pay та Wallet, а також отримувати та переказувати кошти.

Крім того, пропонується кредитна лінія до 100 000 грн. Керування рахунком інтегроване у застосунок маркетплейсу.

Нагадаємо, що під час зняття готівки в банкоматі чимало людей друкують чек про всяк випадок. Однак не всі знають, що ця проста дія може коштувати дуже дорого.