Ексголову бойовиків "ДНР" намагалися підірвати у Підмосков’ї після критики політики Кремля (фото)

У мережі суперечлива інформація про його стан

У п’ятницю, 12 червня, у Новій Москві стався невдалий замах на колишнього "міністра держбезпеки" угрупування бойовиків "ДНР" Андрія Пінчука. Він був першим головою окупаційної структури у Донецьку.

Про подію пишуть російські Telegram-канали. Інцидент стався у селищі Щапове.

Повідомляється, що гучний вибух пролунав у його будинку. Попередньо кур'єр маркетплейсу привіз посилку, після чого вона вибухнула. Вибуховий пристрій було начинено уражаючими елементами.

Частина пабліків пише, що Пінчук постраждав, але зміг урятуватися. За іншими даними, він не постраждав, бо встиг сховатися за броньованими дверима.

Також у мережі є інформація, що родина Пінчука під час вибуху була відсутня.

У будинку вибиті вікна та двері. На місці працюють вибухотехніки.

Щапово на мапі. Фото: Скриншот

Наслідки вибуху у будинку Андрія Пінчука. Фото: Відкриті джерела

Цікаво, що буквально за день до цього він критикував політику путінського уряду щодо ведення війни. Щодо стратегічної ізоляції Криму, то він заявив: "За великим рахунком, зараз ми мали б побачити масові звільнення та посадки тих, хто відповідає і не зміг змоделювати, спрогнозувати, заздалегідь підготувати заходи реагування".

Нещодавні публікації у російській пресі. Фото: Скріншот

Хто такий Андрій Пінчук

Андрій Пінчук народився 1977 року в російському Ульяновську. До початку вторгнення на Донбас працював у структурах "державної безпеки" невизнаного Придністров'я. Має юридичну, економічну та управлінську освіту, доктор політичних наук.

Був одним із керівників спецгрупи під час анексії Криму у 2014 році, а після окупації Донецька став "радником з безпеки" ватажка угрупування бойовиків "ДНР" Олександра Бородая. Після створення так званого міністерства державної безпеки став його першим керівником. Цю посаду обіймав до березня 2015 року.

Після повернення до Росії разом із Бородаєм брав участь у створенні організації "Союз добровольців Донбасу", де обіймав керівні посади. Це об'єднання громадян РФ, які воювали проти ЗСУ у Донецькій та Луганській областях, здебільшого ще до повномасштабного вторгнення.

За сепаратистську "урядову" діяльність перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, США, Великобританії та інших країн.

Нагадаємо, 9 червня під Москвою у Балашисі могли підірвати полковника російської армії Даміра Давидова. Він очолював управління постачанням ракет та артилерійських боєприпасів ГРАУ Міноборони РФ. Таким чином, це може бути успішна четверта ліквідація високопоставленого російського офіцера.