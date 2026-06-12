"Орєшник" за 15 хвилин долітає до міст України: як військові вираховують "невидиму" ракету

Повітряні сили можуть інформувати населення та військових ще до того, як ракета увійде до повітряного простору країни

Наразі Україна не має технічних засобів, які б допомогли відслідковувати пуски ворожої ракети "Орєшнік". Проте українські військові вже навчилися визначати цю загрозу.

Про це розповів старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний у коментарі РБК-Україна. За його словами, головна проблема полягає у відсутності систем виявлення цілей, які могли б відстежувати ракету на такій глибині та висоті. Наявні радари AN/MPQ-65 можуть помітити ціль на відстані 160-180 кілометрів та висоті 30-36 кілометрів.

Зазначається, що балістична ракета середньої дальності піднімається значно вище, тож помітити її можна тільки тоді, коли вона потрапляє до зони радіолокаційних станцій. А це вже фінальна частина її польоту.

Як військові дізнаються про пуски "Орєшніка"

Незважаючи на обмежені можливості, Україна отримує інформацію про підготовку пусків "Орєшніка" від західних партнерів. Їхні розвідувальні системи дають можливість відстеження російських ракет.

"Це дозволяє Повітряним силам ЗСУ інформувати населення і військових ще до того, як ракета увійде в повітряний простір країни, або до того, як вона перетне лінію фронту", — пояснює Земляний.

Натомість працює українська агентурна розвідка, завдяки якій, зокрема, військово-політичне керівництво знає про плани супротивника заздалегідь.

Антон Земляний

"Однак технічно відстежити саму ракету ми зараз не можемо", — додав аналітик.

Антон Земляний наголосив, що під час оголошення повітряної тривоги необхідно орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення Повітряних сил України, представників влади та іноземних партнерів.

Нерідко трапляються випадки, коли Telegram-канали помиляються або неправильно трактують отриману інформацію.

"Власне вчора (11 червня, — ред.) Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики, не вказуючи тип. Здається, саме була робота ворожої балістики з комплексів С-400. А моніторингові канали почали писати про "Орєшнік", — резюмував Земляний.

Що відомо про "Орєшнік"

"Орєшнік" — російська балістична ракета середньої дальності, її часто називали міжконтинентальною. Ракета здатна розвивати надзвукову швидкість (понад 10 Mach) та забезпечена роздільною боєголовкою. Потенційно це дозволяє вражати кілька цілей одночасно. Вона може бути носієм ядерного та конвенційного (звичайного) заряду. Її швидкість 13,5 тисяч км на годину. Клас "земля-земля".

Характеристики "Орєшнік". Інфографіка: "Телеграф"

Основна особливість запуску – ракета піднімається досить високо для розгону та має балістичну траєкторію. Не всі радари можуть одразу показати можливу мету. На кінцевій ділянці відбувається входження бойових блоків в атмосферу із дуже великою швидкістю.

За скільки часу "Орєшнік" долетить до інших країн. Інфографіка: "Телеграф"

Чи можна збити "Орєшнік"

Жодна з систем ППО, що існують в Україні, не може збити цю ракету. "Орєшнік" теоретично можна знищити установками, що знаходяться в Росії, США та Ізраїлі, зокрема йдеться про російську S-500 "Прометей", американську Graund-Based Interceptor та ізраїльську — Arrow-3.

У той же час, збивання ракети ускладнює:

Гіперзвукова швидкість – близько 13 000 км/год.

Бойові блоки, що розділяються, — ракета несе кілька бойових блоків, які на фінальному відрізку траєкторії поділяються і атакують різні цілі.

Маневрування – окремі бойові блоки не рухаються за гаданою дугою.

Час перехоплення найефективніше перехопити ракету до того, як вона розділиться на бойові блоки, а це відбувається на висоті понад 100 км.

Час польоту російської балістичної ракети "Орєшнік" до міст України становить орієнтовно 15 хвилин під час запуску з полігону "Капустін Яр".

Коли Росія атакувала Україну "Орєшніком"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як удари "Орєшніком" можуть допомогти Україні.