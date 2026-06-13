Пастки, природні вороги та ручний збір: як садівник із 30-річним стажем рятує свій сад від равликів

Цих шкідників активно поїдають їжаки, жаби та різні види птахів, допомагаючи контролювати їхню кількість у саду

Равлики та слимаки є одними з найпоширеніших шкідників у саду. Вони активно поїдають молоді пагони, листя, овочі та декоративні рослини.

Через це рослини швидко втрачають привабливий вигляд і навіть можуть загинути. Тому постійно доводиться шукати способи боротьби з цими шкідниками. Про одні із таких методів розповів досвідчений садівник із понад 30-річною практикою у виданні "podravski".

Пивні пастки

Чоловік стверджує, що одним із найефективніших і водночас простих способів є пивні пастки. Для цього достатньо закопати невелику ємність на рівні ґрунту та налити в неї трохи пива.

Запах бродіння приваблює шкідників, після чого вони потрапляють у пастку і не можуть вибратися. Ємність потрібно регулярно очищати та оновлювати вміст.

Ручний збір і природні бар’єри

Ще один дієвий спосіб — збирати равликів вручну рано вранці або ввечері, коли вони найбільш активні. Особливо ефективно це робити після дощу або у вологу погоду.

Також садівники радять створювати захисні бар’єри навколо рослин. Для цього використовують яєчну шкаралупу, пісок або тирсу, які ускладнюють пересування шкідників. Після опадів такі бар’єри потрібно оновлювати.

Слимак. Фото: ТСН

Прибирання саду та зміна поливу

Важливу роль відіграє і чистота ділянки. Купи листя, бур’яни та інші вологі укриття створюють ідеальні умови для равликів, тому їх варто регулярно прибирати.

Фахівці також радять поливати сад зранку, щоб земля встигала підсохнути до вечора. Вологе середовище приваблює шкідників значно більше.

Природні помічники в боротьбі

Для довгострокового ефекту корисно залучати природних ворогів равликів — їжаків, жаб, ропух і деяких птахів. Вони допомагають природним чином контролювати їхню кількість у саду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про польський лайфхак, який теж відлякує слимаків з ділянки.