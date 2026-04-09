Молодим українцям почали надходити "пенсії" у розмірі 1500 грн: звідки ці гроші

Ця доплата ніяк не пов'язана з пенсією

Молоді українці почали масово повідомляти про незвичні надходження на банківські рахунки — по 1500 гривень із позначкою "пенсія". Про це вони пишуть у соцмережі "Threads", жартуючи, що "пенсія" у такому віці виглядає доволі несподівано.

У публікаціях користувачі дивуються призначенню платежу та іронізують щодо свого "пенсійного статусу". Водночас у коментарях почали з’являтися пояснення ситуації.

Що пишуть у коментарях. Фото: "Threads"

Думки з коментарів. Фото: "Threads"

Як з’ясувалося, йдеться не про пенсійні нарахування, а про одноразову грошову допомогу у розмірі 1500 гривень. Вона передбачена для окремих категорій громадян, зокрема пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та інших вразливих груп.

Що кажуть користувачі в коментарях. Фото: "Threads"

Кому передбачена така виплата

Раніше "Телеграф" писав про те, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №341, якою затверджено виплату відповідної одноразової допомоги для пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат.

Загалом таку фінансову підтримку очікують близько 13 мільйонів українців. Нарахування здійснюється автоматично — на ті ж картки, через які громадяни вже отримують пенсії та інші види державної допомоги.

Хто отримає доплати у квітні

Перелік отримувачів державної виплати доволі широкий. Згідно з постановою, допомога спрямована на:

пенсіонерів за віком, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника, якщо розмір пенсії не перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних (на березень 2026 року це 25 950 грн);

пенсіонерів зі спеціальними пенсіями або за вислугу років у межах того самого ліміту;

отримувачів пенсій за спеціальними законами — для військовослужбовців, держслужбовців, народних депутатів, наукових працівників, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, а також тих, хто отримує соціальну пенсію в межах ліміту;

учасників бойових дій (АТО/ООС, оборона України від агресії РФ), учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, членів сімей загиблих, зниклих безвісти або померлих військових, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника, — незалежно від розміру пенсії;

внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання;

малозабезпечені сім'ї та отримувачів базової соціальної допомоги;

людей без права на пенсію, які отримують державну соціальну допомогу або мають інвалідність;

людей, які доглядають за особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу та проживають разом з нею;

непрацюючих пенсійного віку без права на пенсію, яким призначили тимчасову допомогу у 2018–2020 роках;

людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю;

дітей у багатодітних сім'ях, дітей одиноких матерів, дітей під опікою або піклуванням;

дітей з тяжкими захворюваннями без встановленої інвалідності — зокрема з ДЦП, онкозахворюваннями, орфанними хворобами, цукровим діабетом I типу, нирковою недостатністю IV ступеня, вродженими вадами розвитку, тяжкими психічними розладами, а також тих, хто потребує трансплантації або паліативної допомоги чи отримав тяжку травму;

дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або їхнє місцеперебування невідоме;

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім'ях або дитячих будинках сімейного типу.

Хто отримає одноразову допомогу в квітні 2026. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована штучним інтелектом

