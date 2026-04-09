Молодым украинцам начали поступать "пенсии" в размере 1500 грн: откуда эти деньги

Эта доплата никак не связана с пенсией

Молодые украинцы начали массово сообщать о необычных поступлениях на банковские счета — по 1500 гривен с пометкой "пенсия". Об этом они пишут в социальной сети "Threads", шутя, что "пенсия" в таком возрасте выглядит довольно неожиданно.

В публикациях пользователи удивляются назначению платежа и иронизируют по поводу своего "пенсионного статуса". В то же время в комментариях начали появляться объяснения ситуации.

В комментариях пользователи начали массово писать, что тоже получили аналогичные начисления.

Как выяснилось, речь идет не о пенсионных начислениях, а об единовременной денежной помощи в размере 1500 гривен. Она предусмотрена для отдельных категорий граждан, в частности, пенсионеров, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и других уязвимых групп.

Кому предусмотрена такая выплата

Ранее "Телеграф" писал, что Кабинет Министров Украины принял постановление №341, которым утверждена выплата соответствующего единовременного пособия для пенсионеров и получателей социальных выплат.

В общей сложности такую финансовую поддержку ожидают около 13 миллионов украинцев. Начисление осуществляется автоматически — на те же карточки, по которым граждане уже получают пенсии и другие виды государственной помощи.

Кто получит доплаты в апреле

Перечень получателей государственной выплаты достаточно широк. Согласно постановлению, помощь направлена на:

пенсионеров по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, если размер пенсии не превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных (на март 2026 это 25 950 грн);

пенсионеров со специальными пенсиями или за выслугу лет в пределах того же лимита;

получателей пенсий по специальным законам — для военнослужащих, госслужащих, народных депутатов, научных работников, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также получающих социальную пенсию в пределах лимита;

участников боевых действий (АТО/ООС, оборона Украины от агрессии РФ), участников ликвидации аварии на ЧАЭС, членов семей погибших, пропавших без вести или умерших военных, получающих пенсию в связи с потерей кормильца, — независимо от размера пенсии;

внутренне перемещенных лиц, получающих пособие на жительство;

малообеспеченные семьи и получатели базовой социальной помощи;

людей без права на пенсию, получающих государственную социальную помощь или имеющих инвалидность;

людей, ухаживающих за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства и проживающих вместе с ним;

неработающих пенсионного возраста без права на пенсию, которым назначена временная помощь в 2018–2020 годах;

людей с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью;

детей в многодетных семьях, детей одиноких матерей, детей на попечении или попечении;

детей с тяжелыми заболеваниями без установленной инвалидности — в частности с ДЦП, онкозаболеваниями, орфанными болезнями, сахарным диабетом I типа, почечной недостаточностью IV степени, врожденными пороками развития, тяжелыми психическими расстройствами, а также нуждающихся в трансплантации или паллиативной помощи или получил тяжелую травму;

детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе с инвалидностью, воспитывающихся в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Напомним, что "Телеграф" также сообщал, могут ли украинцы получать двойные пенсии одновременно.