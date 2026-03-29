Деякі українці не зможуть оформити пенсію в 2026: чому навіть у 60 років можна залишитися без виплат

У 2026 році деякі українці можуть не отримати пенсію, навіть коли досягнуть пенсійного віку. Причина в тому, що вимоги до страхового стажу стали суворішими, і не всі мають достатньо стажу.

Право на призначення пенсії за віком в Україні залежить від наявного страхового стажу на момент досягнення встановленого законом віку. Загальні умови виходу на пенсію визначені статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", як нагадали у Пенсійному фонді України.

Згідно з нормами законодавства, пенсію можна оформити після досягнення 60, 63 або 65 років — залежно від кількості набутого страхового стажу.

Так, у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу. Цей показник щороку зростає на один рік і у 2028 році становитиме вже 35 років.

Якщо у 60 років людина не має необхідного стажу, вона зможе вийти на пенсію пізніше — у 63 роки за наявності не менше 25 років стажу. Водночас мінімальний стаж для призначення пенсії у 65 років становить 15 років.

Варто зазначити, що страховий стаж визначається на момент досягнення відповідного пенсійного віку — 60, 63 або 65 років.

Хто вийде на пенсію в 2026. Фото: інфографіка "Телеграфа"

Як змінилася норма страхового стажу за один рік

Варто нагадати, що у 2025 році в Україні для виходу на пенсію у 60 років було потрібно не менше 32 років страхового стажу. Якщо стажу було недостатньо, вийти на пенсію можна було у 63 роки (потрібно було від 22 до 32 років стажу) або у 65 років (від 15 до 22 років стажу).

