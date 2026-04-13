"Вперше таке бачу". Забута українська страва до Великодня стала вірусною в TikTok (відео)

Українка здивувала Тік Ток рецептом традиційної святкової страви на Тернопільщині. Йдеться про "начинку", яку готують в кілька етапів.

На відео, яке завірусилось в мережі, жінка показує, як її мама готує традиційну страву. Для цього вона використовує порізані млинці, фарш, смажену цибулю, спеції та яйця.

Усе це жінка перемішує у великій таці та залишає настоятись. Потім, як зазначили, в коментарях цю "начинку" можна запікати як хліб або начиняти птицю, порося для запікання.

Втім чимало людей писало, що, хоча проживають на Тернопільщині, ніколи не чули про "начинку". Дехто зазначав, що таку страву готували навіть на Вінниччині. Люди писали:

"Начинка" готується і на Вінниччині. Мама і бабуся готували на Великдень, але не жарили млинці, а пекли коржі.

Перший раз таке бачу.

Я з Тернопільщини, але таке бачу вперше. Ви з якого району?

На Вінниччині теж готують цю страву.

Я з Тернопільщини, але перший раз таке бачу.

"Начинка". Готують по всій Україні, але рецепт у кожного свій.

Я з Чорткова. Перший раз чую про таку страву.

Я з Тернопільщини, але вперше таке бачу.

Для довідки

На Тернопільщині "начинка" — це традиційна великодня або святкова страва, що нагадує запіканку з яєць та м'яса. Основу зазвичай складають кукурудзяна каша, смажена цибуля, яйця та м’ясні інгредієнти (фарш, шкварки, домашня ковбаса), запечені до золотистої скоринки. Проте часто використовують замість крупи млинці, коржі, відварені макарони чи паляницю.

