Ніякого "з минувшою Пасхою". Як правильно вітатися після Великодня

Важливо не припускатися помилки

Великдень минув, настав Поливаний понеділок, але святковий час триває. Українці продовжують вітати одне одного зі світлим святом Воскресіння Христова, нагадаємо, як не припуститися помилки.

"Телеграф" розповідає, як правильно привітати українською з Великоднем, що минув. Як відомо, традиційним привітанням у Великдень та протягом 40 днів (до Вознесіння Господнього) є слова "Христос Воскрес!", на що відповідають "Воістину Воскрес!".

Якщо є бажання саме привітати когось зі святом, часто лунають хибні формулювання. Наприклад, за аналогією з російським "с прошедшей Пасхой" можна почути "вітаю з минувшою Пасхою" або трохи краще, але теж неправильне "вітаю з минувшим Великоднем".

Обидва вирази є помилковими. В українській мові є чудові варіанти привітати людину з Великоднем, що минув. Можна сказати:

Вітаю з минулим Великоднем!

Вітаю з минулими святами!

Зі святами, що минули!

Хоч і з запізненням, але вітаю з Великоднем!

Як вітати з минулим Великоднем. Інфографіка згенерована ШІ

Некоректні формулювання досі присутні у повсякденному спілкуванні на побутовому рівні.