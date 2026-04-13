Що зробити з яйцями після Великодня? Ця страва перетворить залишки на делікатес

Залишки після Великодня ще ніколи не були такими смачними

Багато хто звик запікати м’ясо цілим шматком або готувати котлети, однак з нього можна приготувати смачний рулет з вареними яйцями. Така страва виглядає апетитно в розрізі та добре смакує як у гарячому, так і в холодному вигляді. Готується м'ясний рулет з яйцем дуже просто. Завдяки простим спеціям м’ясо виходить ароматним та соковитим, а яйця роблять його ще поживнішим.

Рецептом поділилися на сторінці chef_kvita_dek в Threads. Він особливо стане в пригоді після Великодня, коли залишається багато варених яєць.

Як приготувати м'ясний рулет з яйцем

Інгредієнти:

свиняча корейка — 600–800 г

варені яйця — 3–4 шт.

сіль — за смаком

чорний перець — за смаком

часник — 2–3 зубчики

паприка — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

1. Свинну корейку наріжте на шматочки товщиною приблизно 1 см. Кожен шматочок добре відбийте кухонним молотком.

2. Посоліть, поперчіть та додайте подрібнений часник. Рівномірно розподіліть спеції по м’ясу.

3. Викладіть варені очищені яйця на підготовлене м’ясо та щільно загорніть у рулет. Зафіксуйте рулет кулінарною ниткою, щоб він тримав форму під час приготування.

Заверніть варені яйця у м'ясо

4. Опустіть рулет у киплячу воду, додайте сіль та спеції за смаком і варіть приблизно 15 хвилин.

Відваріть рулет

5. Наприкінці варіння додайте паприку для аромату та кольору.

6. Дістаньте рулет, дайте йому повністю охолонути, після чого зніміть нитку.

7. Наріжте рулет порційними шматочками та подавайте до столу.

Зберігайте рулет у закритому контейнері, щоб м’ясо не обвітрювалося. Цей рулет можна подавати як закуску або використовувати для приготування бутербродів.