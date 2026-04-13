"Впервые такое вижу". Забытое украинское блюдо к Пасхе стало вирусным в TikTok (видео)

Блюдо готовят в несколько этапов

Украинка удивила Тик Ток рецептом традиционного праздничного блюда на Тернопольщине. Речь идет о начинке, которую готовят в несколько этапов.

На видео, завирусившемся в сети, женщина показывает, как ее мама готовит традиционное блюдо. Для этого она использует порезанные блины, фарш, жареный лук, специи и яйца.

Все это женщина перемешивает в большом подносе и оставляет настояться. Затем, как отметили, в комментариях эту "начинку" можно запекать как хлеб или начинять птицу, поросенка для запекания.

Впрочем, многие люди писали, что, хотя проживают на Тернопольщине, никогда не слышали о "начинке". Некоторые отмечали, что такое блюдо готовили даже в Винницкой области. Люди писали:

"Начинка" готовится и в Винницкой области. Мама и бабушка готовили на Пасху, но не жарили блины, а пекли коржи.

Первый раз таое вижу.

Я с Тернопольщины, но это вижу впервые. Вы из какого района?

В Винницкой области тоже готовят это блюдо.

Я с Тернопольщины, но в первый раз такое вижу.

"Начинка". Готовят по всей Украине, но рецепт у каждого свой.

Я из Черткова. Первый раз слышу о таком блюде.

Я с Тернопольщины, но впервые такое вижу.

Для справки

В Тернопольской области "начинка" — это традиционное пасхальное или праздничное блюдо, напоминающее запеканку из яиц и мяса. Основу обычно составляют кукурузная каша, жареный лук, яйца и мясные ингредиенты (фарш, шкварки, домашняя колбаса), запеченные до золотистой корочки. Однако часто используют вместо крупы блины, коржи, отварные макароны или хлеб.

