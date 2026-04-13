"Впервые такое вижу". Забытое украинское блюдо к Пасхе стало вирусным в TikTok (видео)
Блюдо готовят в несколько этапов
Украинка удивила Тик Ток рецептом традиционного праздничного блюда на Тернопольщине. Речь идет о начинке, которую готовят в несколько этапов.
На видео, завирусившемся в сети, женщина показывает, как ее мама готовит традиционное блюдо. Для этого она использует порезанные блины, фарш, жареный лук, специи и яйца.
Все это женщина перемешивает в большом подносе и оставляет настояться. Затем, как отметили, в комментариях эту "начинку" можно запекать как хлеб или начинять птицу, поросенка для запекания.
Впрочем, многие люди писали, что, хотя проживают на Тернопольщине, никогда не слышали о "начинке". Некоторые отмечали, что такое блюдо готовили даже в Винницкой области. Люди писали:
- "Начинка" готовится и в Винницкой области. Мама и бабушка готовили на Пасху, но не жарили блины, а пекли коржи.
- Первый раз таое вижу.
- Я с Тернопольщины, но это вижу впервые. Вы из какого района?
- В Винницкой области тоже готовят это блюдо.
- Я с Тернопольщины, но в первый раз такое вижу.
- "Начинка". Готовят по всей Украине, но рецепт у каждого свой.
- Я из Черткова. Первый раз слышу о таком блюде.
- Я с Тернопольщины, но впервые такое вижу.
Для справки
В Тернопольской области "начинка" — это традиционное пасхальное или праздничное блюдо, напоминающее запеканку из яиц и мяса. Основу обычно составляют кукурузная каша, жареный лук, яйца и мясные ингредиенты (фарш, шкварки, домашняя колбаса), запеченные до золотистой корочки. Однако часто используют вместо крупы блины, коржи, отварные макароны или хлеб.
