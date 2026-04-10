Щоб рід процвітав: що обов’язково потрібно зробити протягом першого тижня після Великодня

Сім днів після Великодня — важливий період, для якого є багато прикмет. Але люди похилого віку часто говорили, що є три особливі повір’я, дотримуватися яких вкрай необхідно.

Якщо правильно провести Червоний тиждень або як ще називали цей час, Червону гірку, то весь наступний рік складеться найсприятливішим чином для всіх ваших домочадців. У 2026 році Червона гірка випадає на 19 квітня, це перша неділя після православного Великодня. І цей тиждень вважається святковим, і для нього є три особливі прикмети для благополуччя роду.

У народних віруваннях є такі переконання, проте наукового підтвердження вони не мають.

1. Самотність та сум під забороною

Самітництво в ці дні відважує від вашого будинку потенційних наречених, а значить і продовження роду опиняється під питанням. Потрібно регулярно виходити "в люди" і перебувати у піднесеному настрої. А для залучення успіху в особистих справах вважалося сприятливим знаком на Червоному тижні одягати на себе щось червоне, чи то одяг, чи прикраси.

2. Не можна важко працювати

Виконуються лише найпростіші та необхідні дії. Навіть прибирати вдома вважалося мало не гріхом, мабуть через те, що всю брудну роботу потрібно було виконати у Чистий четвер.

3. Увага на горобину

Гілочка горобини вважалася добрим знаком, і для здоров’я, і для життя. Особливо чудовою прикметою було, якщо горобина ще й зацвітала у цей період.

Так виглядають нові листи та цвітіння горобини. Фото: wikipedia.org

Залишається нагадати ще й те, що сни на Червоній гірці завжди вважалися пророчими , тому будьте уважні до того, що приходить до вас уві сні.

