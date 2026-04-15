У Росії затримали Дмитра Гордона, але є нюанс (фото)

У російському Санкт-Петербурзі стався переполох

Українського журналіста Дмитра Гордона, який у Росії внесений до списку терористів та екстремістів, виявила система розпізнавання облич. Це сталося на вокзалі у Санкт-Петербурзі. Поліція одразу отримала попередження про це.

Як пишуть російські телеграм-канали, повідомлення про те, що у будівлі вокзалу нібито ховається український журналіст викликало переполох серед поліцейських. Підозрюваний одразу був перехоплений правоохоронцями, але заперечував свою причетність до антиросійської діяльності.

Як виявилося, система розпізнавання облич помилилася і прийняла за Гордона вокаліста російського рок-гурту "Свобода важнее моды" Дмитра Галямінських. Він поспішав на поїзд, коли його зупинили поліцейські та заявили, що система визначила його, як Гордона.

Фото: російський телеграм-канал "База"

Галямінських почали перевіряти, і окрім документів оглянули на предмет гриму чи маски. Переконавшись, що перед ними не Дмитро Гордон, музиканта відпустили.

Так виглядає Дмитро Галямінських в жизни. Фото: https://www.instagram.com/dima_svmband/

Дмитро Галямінських. Фото: Фото: https://www.instagram.com/dima_svmband/

Зазначимо, що журналіст справді є персоною нон-грата у Росії. У квітні 2022 року Росфінмоніторинг включив Дмитра Гордона до переліку організацій та фізичних осіб, причетних до екстремістської діяльності чи тероризму. Крім того, проти журналіста Слідчим комітетом РФ було порушено низку кримінальних справ за кількома статтями.

Дмитро Гордон. Фото: відкриті джерела

