Пельмені не розмокнуть і не злипнуться: як правильно варити, щоб вони залишалися цілими

У воду для пельменів обов’язково потрібно додати два інгредієнти

Пельмені — одна з найпопулярніших страв, особливо серед тих, у кого обмаль часу на готування. Їх часто ліплять про запас або купують уже готовими у замороженому вигляді, щоб швидко приготувати, коли в цьому виникне потреба.

Але навіть із таким простим продуктом бувають проблеми. При варінні пельмені можуть розвалюватися, втрачати форму та зовнішній вигляд. Розповідаємо, як правильно варити пельмені і що робити, якщо вони все ж розварилися.

В яку воду кидати пельмені та скільки їх потрібно варити

Пельмені не потрібно розморожувати перед приготуванням. На перший погляд це здається правильним кроком, але на практиці тісто стає м'яким, вбирає вологу і легко рветься, через що начинка витікає у воду.

Щоб цього уникнути, заморожені пельмені потрібно одразу опускати в киплячу воду. Висока температура швидко "запечатує" тісто і допомагає зберегти форму. Також важливо взяти достатньо велику каструлю, щоб пельмені вільно плавали і не злипалися між собою.

У воду варто додати сіль і трохи олії — приблизно столову ложку. Завдяки цьому пельмені будуть смачнішими і не злипнуться. Після повторного закипання вогонь краще зменшити: вода має злегка кипіти, без сильного вирування, щоб тісто не пошкодилося.

У середньому пельмені варяться 5–10 хвилин. Точний час приготування залежить від товщини тіста та начинки. Як тільки пельмені спливуть на поверхню, їх можна акуратно діставати шумівкою.

Що робити, якщо пельмені розварилися

Якщо ж пельмені все-таки переварилися і втратили форму, їх легко врятувати. Для цього промокніть їх паперовим рушником і обсмажте на сковорідці з невеликою кількістю олії. Так вони стануть щільнішими і набудуть апетитної рум'яної скоринки.

Для більш насиченого смаку можна додати обсмажену цибулю, свіжу зелень або подати пельмені зі сметаною.