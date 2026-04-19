Похолодання посилиться і будуть дощі: коли у Києві ще більше розгуляється негода

У передостанній тиждень квітня столицю накриє сильна хмарність

У Києві найближчими днями очікується поступове зниження температури та ще більше погіршення погодних умов. Сонця протягом тижня буде замало.

Коли готуватись до ще більшого похолодання та яким воно буде, спрогнозували у "Sinoptik". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Якщо в неділю, 19 квітня, температура вдень сягатиме близько +12 °C при мінімальних +5 °C вночі, то вже з початку робочого тижня погодна ситуація стане більш нестабільною. У понеділок, 20 квітня, прогнозуються дощі та зниження денної температури до +10 °C.

У вівторок і середу, 21–22 квітня, денні показники триматимуться на рівні +10 °C, але нічні температури залишатимуться низькими — близько +4 °C. Хмарність посилиться. У четвер, 23 квітня, знову очікуються дощі, а температура не перевищить +11 °C.

Найбільш відчутне похолодання прийде наприкінці тижня. У п'ятницю, 24 квітня вдень буде лише близько +6 °C, вночі — до +3 °C. У суботу, 25 квітня, суттєвого потепління не передбачається — максимум до +8 °C. Опади йтимуть і у цей період.

Коли ще більше погіршиться погода у столиці. Фото: "Sinoptik"

