Похолодание усилится и будут дожди: когда в Киеве еще больше разгуляется непогода

В предпоследнюю неделю апреля столицу накроет сильная облачность

В Киеве в ближайшие дни ожидается постепенное понижение температуры и дальнейшее ухудшение погодных условий. Солнца на этой неделе будет мало.

Когда готовиться к еще большему похолоданию и каким будет, спрогнозировали в "Sinoptik". Детальнее о погоде написал "Телеграф".

Если в воскресенье, 19 апреля, температура днем составит около +12 °C при минимальных +5 °C ночью, то уже с начала рабочей недели погодная ситуация станет более нестабильной. В понедельник, 20 апреля, прогнозируются дожди и понижение дневной температуры до +10 °C.

Во вторник и среду, 21–22 апреля, дневные показатели будут держаться на уровне +10 °C, но ночные температуры будут оставаться низкими — около +4 °C. Облачность усилится. В четверг, 23 апреля, снова ожидаются дожди, а температура не превысит +11 °C.

Наиболее ощутимое похолодание придет в конце недели. В пятницу, 24 апреля, днем будет лишь около +6 °C, ночью — до +3 °C. В субботу, 25 апреля, существенного потепления не предполагается — максимум до +8 °C. Осадки будут идти и в этот период.

Когда еще больше ухудшится погода в столице. Фото: "Sinoptik"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что заморозки накроют Украину. Местами ожидается до -7 градусов.