Заморозки до -7 градусів накриють Україну. Коли та де буде найхолодніше
В деяких регіонах вже оголосили метеорологічне попередження
На зміну помірному теплу в Україну йдуть чималі заморозки. Вони можуть завдати значної шкоди врожаю.
Як зазначив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, вже на початку робочого тижня, з 20 квітня, Україну чекає похолодання. Детальніше читайте в матеріалі "В Україну йде арктичний холод: синоптик назвав дату зміни погоди".
За його прогнозами, вдень температура опуститься до 9–14° тепла, а вночі на ґрунті та у знижених формах рельєфу можливі заморозки 0–3°. Схожі дані наводить й Укргідрометцентр. Він попереджає, що 20 квітня у північних, східних та більшості центральних областей (крім Вінницької) очікується 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий). У Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях теж заморозки, але ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
При цьому кандидат географічних наук Віра Балабух застерігає, що значне зниження температури може нести загрозу для врожаю. Особливо це стосується дерев, які вже почали квітнути.
"Якщо будуть заморозки в повітрі, то вони можуть пошкодити і цвіт, і зав'язь", — каже кліматологиня.
Коли в Україні буде найхолодніше
За даними порталу Ventusky, 22 квітня західні та північні області вночі очікують заморозки до -3 градусів, в решті регіонів прогнозується до +6 градусів. Також східні регіони накриє сильна злива.
У неділю, 26 квітня, синоптики прогнозують до -7 градусів в західних областях України, найбільші морози накриють гірські регіони. В інших очікується від 0 до +6 градусів вночі. Також в цей день центральні та східні області накриє чималий дощ.
