Заморозки до -7 градусів накриють Україну. Коли та де буде найхолодніше

В деяких регіонах вже оголосили метеорологічне попередження

На зміну помірному теплу в Україну йдуть чималі заморозки. Вони можуть завдати значної шкоди врожаю.

Як зазначив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, вже на початку робочого тижня, з 20 квітня, Україну чекає похолодання. Детальніше читайте в матеріалі "В Україну йде арктичний холод: синоптик назвав дату зміни погоди".

За його прогнозами, вдень температура опуститься до 9–14° тепла, а вночі на ґрунті та у знижених формах рельєфу можливі заморозки 0–3°. Схожі дані наводить й Укргідрометцентр. Він попереджає, що 20 квітня у північних, східних та більшості центральних областей (крім Вінницької) очікується 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий). У Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях теж заморозки, але ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Карта областей, де очікуються заморозки. Дані: Ventusky

При цьому кандидат географічних наук Віра Балабух застерігає, що значне зниження температури може нести загрозу для врожаю. Особливо це стосується дерев, які вже почали квітнути.

"Якщо будуть заморозки в повітрі, то вони можуть пошкодити і цвіт, і зав'язь", — каже кліматологиня.

Коли в Україні буде найхолодніше

За даними порталу Ventusky, 22 квітня західні та північні області вночі очікують заморозки до -3 градусів, в решті регіонів прогнозується до +6 градусів. Також східні регіони накриє сильна злива.

Погода в Україні 22 квітня. Дані: Ventusky

У неділю, 26 квітня, синоптики прогнозують до -7 градусів в західних областях України, найбільші морози накриють гірські регіони. В інших очікується від 0 до +6 градусів вночі. Також в цей день центральні та східні області накриє чималий дощ.

Погода в Україні 26 квітня. Дані: Ventusky

