Магія 80-х відходить у минуле: яке ім’я носила чи не кожна п’ята дівчинка, а тепер його не зустрінеш серед дітей

Ви точно його чули у своєму дитинстві

У 1980-х роках це ім’я було справжнім мейнстримом. У будь-якому шкільному класі, студентській групі чи офісі обов’язково було кілька жінок, які його носили.

Мова йде про ім'я Світлана — символ цілої епохи. "Телеграф" детальніше розповість, що відомо про це імʼя і чому воно так різко втратило популярність.

Згідно з даними порталу Рідні, в Україні налічується понад 803 910 носіїв цього імені. Попри таку значну цифру, статистика невблаганна: сьогодні Світланами називають немовлят у десятки разів рідше, ніж сорок років тому.

Чому воно було таким популярним

Ім'я Світлана має слов'янське коріння і буквально означає "світла", "чиста". Його неймовірний злет припав на другу половину XX століття. Це було "універсальне" ім'я: воно звучало водночас ніжно та впевнено. У 80-ті роки воно входило до топ-п’ятірки найпопулярніших жіночих імен поруч із Оленою та Тетяною.

Чому Світлани "зникають"

Сьогодні молоді батьки все частіше надають перевагу або західним варіантам (Міа, Емма, Олівія), або повертаються до давніх українських імен (Соломія, Стефанія, Ярина). Світлана ж потрапила у так звану "зону нечутливості" — воно ще занадто свіже в пам'яті як "ім'я мам та бабусь", щоб знову стати вінтажним трендом.

Проте мода циклічна. Можливо, через 20–30 років, коли покоління "Альфа" стане батьками, вони знову захочуть наповнити свої домівки "світлом", і ім'я Світлана повернеться в українські дитячі садочки.

