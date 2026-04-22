Королева 80-х, яка зникає: яке жіноче ім’я було в кожному класі, а тепер стало рідкістю

Це імʼя майже не дають немовлятам

В 1985 році це ім’я очолювало всі списки, але сьогодні молоді мами обходять його стороною, надаючи перевагу Міям та Олівіям. Те, що колись було символом цілого покоління, тепер перетворюється на рідкісний антропологічний артефакт.

Мова йде про ім’я Олена — справжній хіт другої половини XX століття, який сьогодні стрімко втрачає позиції в пологових будинках України. "Телеграф" розповість, що воно означає і скільки людей живе в Україні.

Скільки Олен в Україні сьогодні

Згідно з даними генеалогічного порталу Рідні (на які посилається мапа поширення), в Україні налічується понад 1 058 576 носіїв цього імені. Воно посідає одне з перших місць за загальною кількістю живих носіїв. Попри мільйонну армію тезок, серед новонароджених останніх 5 років ім’я Олена рідко потрапляє навіть у топ-30, поступаючись Софіям, Еміліям та Аннам.

Імʼя Олена в Україні

Що означає це ім’я

Ім’я походить від давньогрецького "Helene", що перекладається як "сонячне світло", "факел" або "обрана". У міфології Олена Троянська була найгарнішою жінкою світу, через яку почалася легендарна війна.

Імʼя Олена.

В українську культуру ім’я прийшло з Візантії разом із християнством. Воно завжди асоціювалося зі світлом, внутрішньою силою та шляхетністю.

Цікаві факти про ім’я Олена

В українській традиції ім'я мало безліч форм: від класичної Олени до народних Альона (під впливом східних діалектів), Оленка, Леся (іноді як скорочення) або навіть західноукраїнського Гелена.

У 1970–1980-х роках у середньостатистичному шкільному класі могло бути від 3 до 6 Олен одночасно. Щоб розрізняти дівчат, вчителям доводилося звертатися до них виключно за прізвищами.

Саме Олена (княгиня Ольга у хрещенні) стала першою жінкою-правителькою Русі, що закарбувало це ім’я в державотворчому коді України.

Сьогодні це ім’я наших мам, успішних бізнес-леді та волонтерок. Цілком можливо, що за 20 років "сонячне світло" знову повернеться в українські дитячі садочки як вишукана класика.

