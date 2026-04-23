Магия 80-х уходит: какое имя носила едва ли не каждая пятая девочка, а теперь его не встретишь среди детей

Вы точно его слышали в своем детстве

В 1980-х годах это имя было настоящим мейнстримом. В любом школьном классе, студенческой группе или офисе обязательно было несколько женщин, которые его носили.

Речь идет об имени Светлана – символ целой эпохи. "Телеграф" подробнее расскажет, что известно об этом имени и почему оно так резко утратило популярность.

Согласно данным портала Родни, в Украине насчитывается более 803 910 носителей этого имени. Несмотря на столь значительную цифру, статистика неумолима: сегодня Светланами называют младенцев в десятки раз реже сорока лет назад.

Почему оно было таким популярным

Имя Светлана имеет славянские корни и буквально означает "светлая", "чистая". Его невероятный взлет пришелся на вторую половину XX века. Это было "универсальное" имя: оно звучало одновременно нежно и уверенно. В 80-е годы оно входило в топ-пятерку самых популярных женских имен рядом с Еленой и Татьяной.

Почему Светланы "исчезают"

Сегодня молодые родители все чаще предпочитают либо западные варианты (Миа, Эмма, Оливия), либо возвращаются к древним украинским именам (Соломия, Стефания, Ярина). Светлана же попала в так называемую "зону нечувствительности" — она еще слишком свежа в памяти как "имя мам и бабушек", чтобы снова стать винтажным трендом.

Однако мода циклична. Возможно, через 20-30 лет, когда поколение "Альфа" станет родителями, они снова захотят наполнить свои дома "светом", и имя Светлана вернется в украинские детские сады.

