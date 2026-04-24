Клієнт "Сільпо" отримав овоч із "сюрпризом" всередині: що йому відповіли у магазині

Українці відреагували на скандал

В одному з київських супермаркетів мережі "Сільпо" розгорівся скандал через доставку гнилої капусти з комахами, яка призначалася для приготування борщу. Покупець, обурений якістю товару та запропонованою компенсацією у 50 гривень, виніс конфлікт у публічне поле, проте неочікувано зіткнувся з хвилею хейту від інших користувачів.

Користувач Тредс під ніком dimade456 пише, що нібито замовив продукти онлайн, але замість свіжих овочів отримав зіпсований качан. У чаті підтримки чоловік зажадав негайно привезти заміну або надати суттєву знижку на наступний кошик, аргументуючи це зіпсованими планами на обід та витраченим часом.

Представники "Сільпо" перепросили та запропонували повернути гроші за товар або нарахувати бонуси, додавши зверху промокод на 50 грн. Оскільки найближча вільна доставка була можлива лише за кілька годин, виконати вимогу "привезти зараз" сервіс не зміг.

Що кажуть у соцмережах

Реакція аудиторії під дописом виявилася переважно критичною щодо автора. Коментатори зауважують, що вимога негайної достави нової капусти є фізично неможливою через логістику кур'єрської служби, а запропонована компенсація у вигляді повернення коштів та додаткового бонусу є цілком стандартною для ринку. Автору радять обирати овочі власноруч, якщо він має високі вимоги до їхньої якості, та вказують на надто зверхній тон його спілкування. На думку багатьох, така публічна скарга через одну капустину більше зашкодила репутації самого клієнта, ніж магазину.

Водночас поодинокі дописувачі підтримали обурення чоловіка, зазначивши, що складальники мають бути уважнішими, а великим мережам варто пропонувати вагоміші бонуси за зіпсований сервіс.

