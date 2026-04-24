Клиент "Сильпо" получил овощ с "сюрпризом" внутри: что ему ответили в магазине

Украинцы отреагировали на скандал

В одном из киевских супермаркетов сети "Сильпо" разгорелся скандал из-за доставки гнилой капусты с насекомыми, которая предназначалась для приготовления борща. Покупатель возмущен качеством товара и предложенной компенсацией в 50 гривен, вынес конфликт в публичное поле, однако неожиданно столкнулся с волной хейта от других пользователей.

Пользователь Тредс под ником dimade456 пишет, что якобы заказал продукты онлайн, но вместо свежих овощей получил испорченный кочерыжку. В чате поддержки мужчина потребовал немедленно привезти замену или предоставить существенную скидку на следующую корзину, аргументируя это испорченными планами на обед и потраченным временем.

Представители "Сільпо" извинились и предложили вернуть деньги за товар или начислить бонусы, добавив сверху промокод на 50 грн. Поскольку ближайшая свободная доставка была возможна всего за несколько часов, выполнить требование привезти сейчас сервис не смог.

Что говорят в соцсетях

Реакция аудитории под постом оказалась в основном критической по отношению к автору. Комментаторы отмечают, что требование немедленного доставки новой капусты физически невозможно из-за логистики курьерской службы, а предложенная компенсация в виде возврата средств и дополнительного бонуса вполне стандартна для рынка. Автору советуют выбирать овощи собственноручно, если он имеет высокие требования к их качеству, и указывают на слишком высокомерный тон его общения. По мнению многих, такая публичная жалоба из-за одной капусты больше повредила репутации самого клиента, чем магазину.

В то же время, другие пользователи поддержали возмущение мужчины, отметив, что сборщики должны быть внимательнее, а большим сетям стоит предлагать более весомые бонусы за испорченный сервис.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" распродают элитные пояса за "копейки".