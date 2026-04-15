Продаються російські товари? Навколо "Сільпо" спалахнув скандал, але все виявилося не так просто

Багато українців були збентежені фактом продажу продукції Splat

Покупці обурилися товарами російського бренду в українських магазинах. Однак у ході скандалу з’ясувалась правда про справжнього виробника для нашого ринку.

Своє обурення висловили користувачі соціальної мережі Threads. Так, один із користувачів опублікував пост, де поставив питання про те, чому в мережі супермаркетів "Сільпо" досі продається товар російського виробника. Йдеться про зубну пасту бренду "Splat".

Довідка: SPLAT Global (до 2018 року — ТОВ "Сплат-Косметика") — приватна виробничо-торгівельна компанія, що виробляє засоби для здоров’я, догляду за тілом, засоби для гігієни ротової порожнини, продукти для догляду за будинком, а також косметику. Розташована у Росії.

"Чому в "Silpo" досі продається російський виробник?", — запитує автор поста.

Зубна паста Splat

У коментарях під постом багато користувачів були збентежені цим фактом, проте знайшлися й ті, які заглибилися в тему та з’ясували, що для українського ринку цей товар виробляють у Болгарії.

Коментарі в Threads

Справді, на одному з українських маркетплейсів, де можна побачити країну-виробника, вказана саме Болгарія.

Виробник зубної пасти Splat

