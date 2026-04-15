Рус

Продаються російські товари? Навколо "Сільпо" спалахнув скандал, але все виявилося не так просто

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Супермаркет Сільпо
Супермаркет Сільпо. Фото Колаж "Телеграфу"

Багато українців були збентежені фактом продажу продукції Splat

Покупці обурилися товарами російського бренду в українських магазинах. Однак у ході скандалу з’ясувалась правда про справжнього виробника для нашого ринку.

Своє обурення висловили користувачі соціальної мережі Threads. Так, один із користувачів опублікував пост, де поставив питання про те, чому в мережі супермаркетів "Сільпо" досі продається товар російського виробника. Йдеться про зубну пасту бренду "Splat".

Довідка: SPLAT Global (до 2018 року — ТОВ "Сплат-Косметика") — приватна виробничо-торгівельна компанія, що виробляє засоби для здоров’я, догляду за тілом, засоби для гігієни ротової порожнини, продукти для догляду за будинком, а також косметику. Розташована у Росії.

"Чому в "Silpo" досі продається російський виробник?", — запитує автор поста.

Зубна паста Splat
Зубна паста Splat

У коментарях під постом багато користувачів були збентежені цим фактом, проте знайшлися й ті, які заглибилися в тему та з’ясували, що для українського ринку цей товар виробляють у Болгарії.

Коментарі в Threads
Коментарі в Threads

Справді, на одному з українських маркетплейсів, де можна побачити країну-виробника, вказана саме Болгарія.

Виробник зубної пасти Splat
Виробник зубної пасти Splat

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що недешеве задоволення в магазині Varus виявилося з сюрпризом.

Теги:
#Росія #Скандал #Зубна паста #Сільпо