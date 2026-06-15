Покоління 60-70-х має приховану силу, яку сучасні люди майже втратили: що зробило їх витривалішими

Відповідь ховається у їхньому дитинстві

Психологи відзначають, що люди, які народилися у 1960-70-х роках, часто краще справляються з розчаруваннями та демонструють більш стійку поведінку в роботі й повсякденному житті.

Це підтверджує спільне дослідження Королівського коледжу Лондона та Інституту Орігена в Австралії, передає "radiomitre". У ньому проаналізували понад 4500 дорослих і з’ясували, що виховання у 60-70-х роках могло сформувати в людей вищу терпимість до труднощів і спокійніше ставлення до стресових ситуацій.

Експерти пояснюють це цінностями того часу. Тоді більше уваги приділяли наполегливості, дисципліні та вмінню долати проблеми без швидких винагород. Це вплинуло на формування робочих звичок і способів реагування на щоденні виклики.

Робота йде повним ходом. Фото: reddit

Серед молоді ця навичка стала рідкістю

Сьогодні підхід змінився: молодші покоління частіше орієнтуються на швидкий результат і постійний зворотний зв’язок. Це створює інші моделі поведінки та сприйняття труднощів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що люди, які виросли у 60-70-х роках, отримали одну перевагу, яка сьогодні стала рідкістю.