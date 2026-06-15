В Росії звинуватили США в ураженні Лаври та цинічно пояснили цілі ударів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 971
Російська сторона опублікувала перелік об'єктів, які вважає ураженими — у переліку ворога понад десять локацій
В Росії виправдали удар в ніч на 15 червня по Києву. Представники Міноборони РФ заявили, що на території кіностудії ім. Довженка нібито збирали безпілотники, а в будівлю Києво-Печерської Лаври начебто поцілила ракета протиповітряної оборони. У списку цілей ворога, які вони вважають ураженими, фігурують підприємства, аеродроми, ТЦК та логістична інфраструктура.
Як заявляє російське відомство — масований удар завдали високоточною зброєю "по об'єктах оборонно-промислового комплексу в містах Київ, Харків та Дніпропетровськ (зараз Дніпро, — ред.), а також військових аеродромах та територіальних центрах комплектування".
Серед начебто уражених цілей називають:
- завод "Радар",
- примарний цех з виробництва безпілотників великої та середньої дальності на території кіностудії — нагадаємо, там згоріла величезна кількість унікальних костюмів,
- ТОВ "Безпілотні технології",
- "Завод Маяк", який начебто виробляє бойові частини для дронів та прискорювачі для ракет "Фламінго",
- Київський завод "Бурєвеєстнік",
- "УкраАрмоТех",
- Київський агрегатний завод,
- Авіаремонтний завод цивільної авіації,
- окремо виділили термінал "Нової пошти", що начебто возить деталі для дронів, НРК та засобів радіоелектроної боротьби,
- Дніпровський завод електромеханічного обладнання
- два промислові підприємства в Харкові, які теж начебто збирають бойові частини безпілотників та ракет,
- аеродроми в Василькові, Умані, Черкасах, Слобідці (раніше Червона Слобідка)
- ТЦК у Києві.
Росіяни також заявили, що влучання відбулось у всі перераховані об'єкти, та брехливо зауважили, що по цивільних об'єктах ударів не завдають. Що ж до удару по Києво-Печерській Лаврі — звинуватили США в неякісних засобах ППО. За їхніми словами, заповідник пошкодили ракетою ЗРК Patriot, причиною начебто могло стати те, що "країни Заходу" передали Україні ракети з закінченим терміном придатності. Україні постачають зенітні ракети до систем Patriot насамперед США (головний розробник та виробник) та Німеччина (яка також відкрила власні виробничі лінії).
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Харкові Росія, окрім удару по художньому музею, вдарила повторно, забравши життя чотирьох рятувальника та очільника Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Влучання зафіксовані і в інших містах.