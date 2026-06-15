В Росії звинуватили США в ураженні Лаври та цинічно пояснили цілі ударів

Російська сторона опублікувала перелік об'єктів, які вважає ураженими — у переліку ворога понад десять локацій

В Росії виправдали удар в ніч на 15 червня по Києву. Представники Міноборони РФ заявили, що на території кіностудії ім. Довженка нібито збирали безпілотники, а в будівлю Києво-Печерської Лаври начебто поцілила ракета протиповітряної оборони. У списку цілей ворога, які вони вважають ураженими, фігурують підприємства, аеродроми, ТЦК та логістична інфраструктура.

Як заявляє російське відомство — масований удар завдали високоточною зброєю "по об'єктах оборонно-промислового комплексу в містах Київ, Харків та Дніпропетровськ (зараз Дніпро, — ред.), а також військових аеродромах та територіальних центрах комплектування".

Серед начебто уражених цілей називають:

завод "Радар",

примарний цех з виробництва безпілотників великої та середньої дальності на території кіностудії — нагадаємо, там згоріла величезна кількість унікальних костюмів,

ТОВ "Безпілотні технології",

"Завод Маяк", який начебто виробляє бойові частини для дронів та прискорювачі для ракет "Фламінго",

Київський завод "Бурєвеєстнік",

"УкраАрмоТех",

Київський агрегатний завод,

Авіаремонтний завод цивільної авіації,

окремо виділили термінал "Нової пошти", що начебто возить деталі для дронів, НРК та засобів радіоелектроної боротьби,

Дніпровський завод електромеханічного обладнання

два промислові підприємства в Харкові, які теж начебто збирають бойові частини безпілотників та ракет,

аеродроми в Василькові, Умані, Черкасах, Слобідці (раніше Червона Слобідка)

ТЦК у Києві.

Росіяни також заявили, що влучання відбулось у всі перераховані об'єкти, та брехливо зауважили, що по цивільних об'єктах ударів не завдають. Що ж до удару по Києво-Печерській Лаврі — звинуватили США в неякісних засобах ППО. За їхніми словами, заповідник пошкодили ракетою ЗРК Patriot, причиною начебто могло стати те, що "країни Заходу" передали Україні ракети з закінченим терміном придатності. Україні постачають зенітні ракети до систем Patriot насамперед США (головний розробник та виробник) та Німеччина (яка також відкрила власні виробничі лінії).

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Харкові Росія, окрім удару по художньому музею, вдарила повторно, забравши життя чотирьох рятувальника та очільника Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Влучання зафіксовані і в інших містах.