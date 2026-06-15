Удар по Лаврі - невипадковий. За що Росія могла мститися українцям

На джаль, від атаки ворога на столицю загинуло п'ятеро людей

Удар Росії по Києво-Печерській лаврі — не є випадковістю. Це — помста українцям за небажання бути росіянами.

Таку думку на своїй Facebook-сторінці висловив український журналіст та історик Вахтанг Кіпіані. Він нагадав, що декілька днів тому УПЦ Московського патріархату примусово залишили один із комплексів монастиря — Дальні печери.

"Удар по Лаврі не просто так, думаю. Кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути Дальні печери. Ну і біля Успенського собору мали ближчим часом встановити пам’ятник гетьману Мазепі. Це помста за наше бажання не бути росіянами", — написав Кіпіані.

Вахтанг Кіпіані. Фото: facebook.com/vakhtang.kipiani

Нагадаємо, що 10 серпня 2023 року Господарський суд Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську лавру (чоловічий монастир) УПЦ МП повернути майно Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Проте процес триває й досі.

Що відомо про удар по Лаврі

Внаслідок нічної атаки загорівся дах Успенського собору. Площа займання склала понад 800 кв. м. Зранку росіяни завдали повторного удару по святині.

Пожежа на території Лаври. Фото: Ян Доброносов

Як повідомив митрополит Єпіфаній, Києво-Печерську Лавру тимчасово закрили для відвідувачів після російської атаки. "Шахед" влучив у Стефанівський приділ Успенського собору. Також пошкоджена Башта Іоанна Кушника XVII–XVIII століть.

Лавра в диму від російського удару. Фото: Ян Доброносов

Як зазначив гендиректор національного заповідника Максим Остапенко в етері телемарафону, понад п’ять об'єктів на території Києво-Печерської лаври отримали серйозні руйнування. Цьогоріч святиня відзначає 975 років. З собору евакуювали релігійні реліквії та музейні експонати.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи "негайної та адекватної відповіді" на російський удар, який пошкодив Києво-Печерську лавру. За його словами, цим ударом глава РФ Володимир Путін "назавжди вписав своє ім’я у список найгірших варварів в історії".

Як повідомляв "Телеграф", окрім Лаври від масованого удару 15 червня у Києві постраждала Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Внаслідок удару виникла пожежа, яка знищила унікальну колекцію костюмів.