Зайцева хотіла уникнути покарання. Як "п’яна мажорка на Лексусі" намагалась вийти сухою з води

Жінка отримала 10 років ув'язнення

Олена Зайцева — одна з винуватиць смертельної ДТП у Харкові, яка забрала життя 6 людей, на початку судового процесу намагалась отримати статус неосудної. При цьому злочин жінка вчинила у стані наркотичного сп'яніння.

Як розповів громадський активіст та правозахисник Олег Симороз, Зайцева після аварії юридично намагалась довести, що неосудна. Тобто має психологічні проблеми, які вплинули на сприйняття реальності.

Однак суд відхилив ці пропозиції адвокатів, адже ДТП було вчинено у стані наркотичного сп'яніння. Жінка навіть лежала в кількох відповідних закладах, аби підтвердити свої проблеми з психікою.

Олена Зайцева

"Я вважаю, що це безглуздя. Коли ми говоримо про людину з психологічними хворобами і вона вчинила певні злочини — це дуже жорстокі злочини, а не п'яна ДТП", — каже Симороз.

Він додав, що Зайцева на початку розслідування намагалась не тільки отримати статус неосудної, а й зменшити собі термін в тюрмі, але не вдалось. Адже суд осудив її та Геннадія Дронова до 10 років ув'язнення. Щоправда, і тут у правозахисника виникають питання, адже фактично ці люди вбили 6 осіб та ще кількох покалічили, а отримали за це всього 10 років в'язниці.

Зайцева та Дронов у суді. Фото: ТСН

ДТП за участі Зайцевої. Фото: відкриті джерела

"Якби ми говорили про вбивство зі зброї чи руками, це були б довічні терміни. А тут вдарили на смерть залізякою (авто — ред.) і отримали по 10 років", — наголошує правозахисник.

Що відомо про Зайцеву та ДТП

Увечері 18 жовтня 2017 на жвавому перехресті 20-річна студентка Олена Зайцева, яку називали "мажоркою на Лексусі", влаштувала трагічну ДТП у центрі Харкова.

Дівчина на автомобілі Lexus RX 350 на великій швидкості врізалася у Volkswagen Touareg під керуванням Геннадія Дронова. Від удару Lexus кілька разів перекинувся і вилетів прямо в натовп пішоходів, що стояли на тротуарі. Внаслідок ДТП на місці пригоди загинули п’ятеро людей, ще шестеро потрапили до лікарні.

Через тиждень, не приходячи до тями, у лікарні померла шоста жертва – 20-річна дівчина. Обидва учасники ДТП отримали по 10 років ув’язнення. Винуватці трагедії мають вийти на волю у жовтні 2027 року.

