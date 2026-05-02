Зайцева хотела избежать наказания. Как "пьяная мажорка на Лексусе" пыталась выйти сухой из воды

Женщина получила 10 лет заключения

Елена Зайцева — одна из виновниц смертельного ДТП в Харькове, которе забрало жизни 6 человек, в начале судебного процесса пыталась получить статус невменяемой. При этом преступление женщина совершила в состоянии наркотического опьянения.

Как рассказал общественный активист и правозащитник Олег Симороз, Зайцева после аварии юридически пыталась доказать, что невменяемая. То есть имеет психологические проблемы, которые повлияли на восприятие реальности.

Однако суд отклонил эти предложения адвокатов, ведь ДТП было совершено в состоянии наркотического опьянения. Женщина даже лежала в нескольких заведениях, чтобы подтвердить свои проблемы с психикой.

Елена Зайцева

"Я считаю, что это бессмыслица. Когда мы говорим о человеке с психологическими болезнями и он совершил определенные преступления — это очень жестокие преступления, а не пьяное ДТП", — говорит Симороз.

Он добавил, что Зайцева в начале расследования пыталась не только получить статус невменяемой, но и уменьшить себе срок в тюрьме, но не удалось. Ведь суд приговорил ее и Геннадия Дронова к 10 годам заключения. Правда, и здесь у правозащитника возникают вопросы, ведь фактически эти люди убили 6 человек и несколько покалечили, а получили за это всего 10 лет тюрьмы.

Зайцева и Дронов в суде. Фото: ТСН

ДТП с участием Зайцевой. Фото: открытые источники

"Если бы мы говорили об убийстве из оружия или руками, это были бы пожизненные сроки. А здесь ударили насмерть железкой (авто — ред.) и получили по 10 лет", — отмечает правозащитник.

Что известно о Зайцеве и ДТП

Вечером 18 октября 2017 года на оживленном перекрестке 20-летняя студентка Елена Зайцева, которую называли "мажоркой на Лексусе", устроила трагическое ДТП в центре Харькова.

Девушка на автомобиле Lexus RX 350 на большой скорости врезалась в Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. От удара Lexus несколько раз перевернулся и вылетел прямо в толпу стоявших на тротуаре пешеходов. В результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек, еще шестеро попали в больницу.

Через неделю, не приходя в сознание, в больнице скончалась шестая жертва – 20-летняя девушка. Оба участника ДТП получили по 10 лет заключения. Виновники трагедии должны выйти на свободу в октябре 2027 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП.