Величезну отруйну змію помітили в одному з міст України. Як виглядає (відео)

Займати плазунів не можна

На Івано-Франківщині нещодавно помітили величезну отруйну змію. Ймовірніше йдеться про гадюку.

Про це пишуть місцеві канали. Зауважимо, що, коли саме сталась подія — невідомо.

"Гігантську гадюку помітили в Івано-Франківську", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що змія поводилась досить спокійно, не виявляла агресії. Проте була насторожена та високо піймала голову. Місцеві канали пишуть, що плазуна помітили біля авторинку.

Зауважимо, що наближатися до змій не безпечно. Їх не можна дратувати чи займати, адже вони небезпечні як для людини, так і для тварини.

Для довідки

Гадюка звичайна — це отруйна змія, довжиною до 75 см. Тіло відносно товсте. Голова округло-трикутна, чітко відмежована від шиї, на верхній частині вкрита дрібними щитками. Зіниця вертикальна. Кінчик морди заокруглений, а носовий отвір прорізано в середині носового щитка. На переднім краї верхньої щелепи розташовані крупні рухливі трубчасті отруйні зуби. Забарвлення тулуба коливається від сірого до коричневого з оливковими та червоно-бурими відтінками, з характерною темною зигзагоподібною лінією вздовж хребта та іксоподібним малюнком на голові. Від ока до кута рота тягнеться темна смуга.

В Україні найчастіше зустрічається на луках, галявинах, болотах, на берегах річок, озер і струмків. Влітку сховищем для гадюк служать нори різноманітних тварин, пустоти в гнилих пеньках і поміж камінням, кущі, копиці сіна. Гадюки можуть поселятися в покинутих будівлях.

