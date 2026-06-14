Земля увійшла до жорсткої кліматичної фази. Чого чекати від погоди у найближчі десятиліття

Метеоролог попередила про екстравагантну еру атмосфери

Атмосферна циркуляція Північної півкулі має чіткі періоди зрушення тривалістю 50-60 років. З 2005 року наша планета перейшла в нову, "західну" фазу, що відрізняється особливою жорсткістю і все більш нарощуватиме погодні крайнощі.

Про це "Телеграфу" розповіла заслужена метеорологиня України Вазіра Мартазінова. Цей період відрізняється екстремальними погодними процесами.

"Атмосферна циркуляція Північної півкулі, яка має період 50–60 років, повільно зміщується на схід. Потім 50–60 років зміщується на захід. Зміщення, що відбуваються, зумовлюють зовсім різні кліматичні умови всередині цих періодів", – пояснила фахівчиня.

За її словами, починаючи з 2005 року ми маємо нову атмосферну циркуляцію, яка зміщується на захід. Метеорологиня назвала її "екстравагантною".

"Її аналоги з середини минулого століття підтверджують дуже активні процеси. І тому в найближчі десятиліття ми все більше і більше випробовуватимемо ці екстремальні погодні процеси за температурою та за опадами", — попередила Мартазінова.

Раніше метеорологиня розкрила секрет перемоги над зливами у Чорнобилі. Катастрофа могла бути масштабнішою, якби не унікальна операція вчених.