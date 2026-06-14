Забудьте про "молодого чоловіка": як правильно звертатися до незнайомців українською

Проста мовна порада, яка позбавить необхідності вгадувати вік або статус співрозмовника

В українському публічному просторі все ще нерідко можна почути звернення, успадковані з радянської традиції — "дєвушка", "молодий чоловік" й так далі. Однак це зовсім неправильно.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Що приховує російський переклад та дубляж – розповів письменник Остап Українець".

За його словами, звернення на кшталт "дєвушка" — це насамперед неввічливо.

"Я подібні звертання сприймаю як неґречність, бо йдеться про незнайому людину. І в принципі, одразу ідентифікувати незнайому людину та адресувати її певним особливим звертанням — дивно. Це трохи нагадує практику часів Табелю про ранги, коли треба було одразу дізнатися рівень чиновника, до якого ти звертаєшся, аби потрапити в соціальну роль. Боже збав переплутати "дєвушку" і "женщіну", — зазначив співрозмовник.

Сам він вважає за краще використовувати звернення "пані/пані", зокрема до незнайомих людей, оскільки воно досить нейтральне.

"Ну, і це давно уже не про соціальний стан, це просто поважна формула. Але є слово "перепрошую", воно взагалі не містить ніякого адресування, ніякого опису людини, воно просто звертає на вас увагу, на мовця. І мені здається, що слово "перепрошую" або "перепрошую, пане" є більш універсальним. Воно не змушує вас думати, хто саме перед вами, і "паритися" над тим, попали ви в контекст цієї соціальної комунікації чи ні", — додає Українець.

В даному випадку йдеться про максимально вузьку та практичну ситуацію — звернення до зовсім незнайомої людини у публічному просторі. Тут важлива лише функція привернення уваги, а не добір конкретної форми звернення.

"Це все, що нам потрібно. Навіщо нам мати п’ять різних звернень залежно від того, що це за людина? Якщо ми можемо мати одне звернення до цієї дуже конкретної та вузькопрофільної ситуації", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно потрібно вибачатися українською мовою.