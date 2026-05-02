Огромную ядовитую змею увидели в одном из городов Украины. Как выглядит (видео)

Трогать пресмыкающихся нельзя

В Ивано-Франковской области недавно заметили огромную ядовитую змею. Вероятнее, речь идет о гадюке.

Об этом пишут местные каналы. Заметим, что, когда именно произошло событие, неизвестно.

"Гигантскую гадюку заметили в Ивано-Франковске", — говорится в сообщении.

На видео видно, что змея вела себя спокойно, не проявляла агрессии. Однако была насторожена и высоко поднимала голову. Местные каналы пишут, что пресмыкающаяся заметили возле авторынка.

Заметим, что приближаться к змеям не безопасно. Их нельзя раздражать или занимать, так как они опасны как для человека, так и для животного.

Для справки

Гадюка обычная – это ядовитая змея, длиной до 75 см. Тело относительно толстое. Голова округло-треугольная, четко отграничена от шеи, на верхней части покрыта мелкими щитками. Зрачок вертикальный. Кончик морды закруглен, а носовое отверстие прорезано внутри носового щитка. На переднем крае верхней челюсти расположены крупные подвижные ядовитые трубчатые зубы. Окрас туловища колеблется от серого до коричневого с оливковыми и красно-бурыми оттенками, с характерной темной зигзагообразной линией вдоль позвоночника и иксовидным рисунком на голове. От глаза к углу рта тянется темная полоса.

В Украине чаще всего встречается на лугах, полях, болотах, на берегах рек, озер и ручьев. Летом укрытием для гадюк служат норы разнообразных животных, пустоты в гнилых пеньках и между камнями, кусты, стоги сена. Гадюки могут поселяться в брошенных зданиях.

