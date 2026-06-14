Молодша на ціле покоління: як виглядає дружина зірки ЧС-2026 Ноєра

Голкіпер вп’яте зіграє на Мундіалі

Знаменитий німецький воротар Мануель Ноєр приїхав на свій п’ятий чемпіонат світу з футболу. Чемпіон світу-2014 одружений з професійною гандболісткою.

Що потрібно знати

Ноєр потрапив у заявку на ЧС-2026

Кіпер одружений зі спортсменкою

Аніка та Мануель виховуть сина

"Телеграф" розповідає, що відомо про особисте життя "Ману". Наразі 40-річний кіпер перебуває у шлюбі з 26-річною Анікою Біссель, німецькою гандболісткою.

Дівчина народилася у спортивній родині: її батько – функціонер, мати – адміністратор, а старший брат – професійний гандболіст. Вона також стала гандболісткою, виступала у чемпіонаті Німеччини за "Хаслах-Херренберг-Куппінген" та Залізничний спортивний клуб "1927 Регенсбург". У травні 2025 року Аніка призупинила кар’єру заради сім’ї.

Мануель Ноєр із першою дружиною Ніною Вайсс/Фото: Getty Images

Біссель і Ноєр познайомилися у 2020 році, через кілька місяців після розлучення Мануеля з його першою дружиною Ніною Вайсс (шлюб тривав 3 роки). Аніці тоді було 19 років, а Мануелю — 34, що викликало неоднозначну реакцію у мережі. У листопаді 2023 року пара таємно одружилася, а в березні 2024 року у них народився первісток Лука.

Мануель Ноєр із другою дружиною Анікою Біссель/Фото: Getty Images

Аніка Біссель/Фото: Getty Images

Аніка Біссель/Фото: Getty Images

Аніка Біссель/Фото: Getty Images

Аніка Біссель/Фото: Getty Images

Збірна Німеччини стартує на ЧС-2026 14 червня матчем проти команди Кюрасао. Крім того, німці на груповій стадії зустрінуться з Кот-д’Івуаром та Еквадором.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.