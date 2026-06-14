Чекати залишилося недовго? ШІ розповів, у якому році може померти Путін

Прогнози максимально наближені один до одного

Одне з найбільш популярних питань, що хвилює суспільство, — коли може померти російський глава Володимир Путін. Існують теорії, що чекати на цей момент залишилося не так вже й довго.

"Телеграф" вирішив поцікавитися думкою штучних інтелектів Gemini та Grok, скільки ще за їхніми прогнозами залишилося жити главі Кремля.

Зазначимо, що на сьогодні Путіну 73 роки, з них він майже 27 років при владі.

Gemini

ШІ наголосив, що середній вік смерті диктаторів — приблизно 78-84 роки. У Путіна цей рубіж буде в період з 2030 по 2036 рік. Одним із варіантів відходу його з життя міг би стати саме цей часовий проміжок.

Другим варіантом цифровий розум називає 2033, коли Путіну виповниться 81 рік. Тут ШІ зіставив одразу декілька чинників, які б могли вплинути на смерть глави РФ:

природне біологічне старіння (перехід за 80-річний рубіж),

накопичений ефект від колосального щоденного стресу,

критична втома системи та еліт від тривалого правління,

І таким чином було визначено умовну медіану цього критичного періоду — 2033 рік.

Однак ШІ наголошує, що це не більше, ніж просто припущення. В історії існували подібні фінали набагато раніше і, до речі, набагато пізніше також. Наприклад, колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе помер у віці 95 років.

Коли помре Путін — думка Gemini/"Телеграф"

Grok

Нейросеть вважає, що Володимир Путін може померти в 2032 році. Такий прогноз ШІ зробив з огляду на стан здоров’я кремлівського голови, стрес, війну та вікові ризики.

Зазначається, що Путін народився 7 жовтня 1952 року. Тобто у 2032 році йому буде 80 років. Це саме той рубіж, коли навіть у людей із кращим доступом до медицини ризики різко зростають. Йдеться про серцево-судинні захворювання, онкологію, нейродегенеративні проблеми і так далі.

На його здоров’я також позначається стрес від війни, санкцій та управління країною. У його віці це значно впливає на організм в цілому.

Також ШІ врахував середню тривалість життя чоловіків у Росії (68-70 років). Але Путін має доступ до елітної медицини, антиейджинг програм та ресурсів, тому він може прожити довше.

Підсумовуючи, нейромережа зазначила, що саме 2032 був обраний саме тому, що він виглядає реалістичним "вікном".

Коли помре Путін — думка Grok/ "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці згадали цікаву прикмету, яка може говорити про швидку смерть Путіна.