Справи погані? Зеленський показав звіти, які потрапляють Путіну на стіл, що в них (фото)

Кремлівського главу вже готують до того, що показники невдоволення росіян у його бік продовжать неухильно зростати

Президент України Володимир Зеленський розповів про зміст доповідей, які потрапляють на стіл російському голові Володимиру Путіну. Вони описують можливе погіршення політичних показників влади РФ до осені 2026 року.

Відповідний пост було опубліковано у Telegram-каналі українського лідера 14 червня. Він також прикріпив фотографії, на яких можна помітити, що звіти містять прогнози динаміки суспільно-політичних настроїв у Росії на період 2025–2026 років, включаючи показники підтримки влади та партій перед парламентськими виборами.

За даними цього документа, у найближчі чотири місяці очікується продовження зниження рейтингів президента Росії Володимира Путіна та партії "Єдина Росія". У прогнозі йдеться, що рівень схвалення діяльності президента до 20 вересня може становити близько 55%, при рівні несхвалення близько 33%. Прогнозується зниження показників "Єдиної Росії" рівня близько 22%. При цьому, протестний потенціал може зрости приблизно до 21% серед громадян, які допускають можливість протестної активності у своїх регіонах.

"Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж таки дозволяє зробити висновки. Зокрема, так звані прогнозні показники невдоволення росіян Путіним продовжать неухильно зростати, і його вже зараз почали привчати до думки, що зростання невдоволення не вдасться зупинити і цей показник "не вийде на плато" до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори", — зазначив він.

Які звіти подають Путіну. Фото: Володимир Зеленський

Щодо показника підтримки російської правлячої партії, фіксується стійка тенденція до падіння, що означає необхідність значно більших фальсифікацій. Доповідають також про суттєве зростання протестних настроїв у російських регіонах.

"Цілком справедливий тиск на Росію за цю війну триватиме і буде збільшуватись, і не тільки наш тиск. Отже, на вересень Путін вийде з іще значно гіршими показниками. На жаль, на всі публічні та непублічні пропозиції миру, які були нами зроблені, прозвучали тільки слова про продовження його війни. Внутрішня російська ситуація має переконувати у протилежному: у тому, що мир потрібен. Україна пропонує домовлятись про достойний мир. Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії – з тим, хто не буде закриватись від реальності", – підсумував він.

Зеленський показав, які звіти подають Путіну

На графіках видно прогнозні значення підтримки політичних партій на вересень 2026 року. У документі вказують такі орієнтири:

"Единая Россия" — близько 22%

"Новые люди" — близько 17%

КПРФ — близько 14%

ЛДПР – близько 10%

"Справедливая Россия" — близько 6%

Які звіти подають Путіну. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ШІ спрогнозував, коли може померти Володимир Путін.