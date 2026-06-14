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Зробіть це перед варінням - і гречка буде розсипчаста. Секрет американських кухарів

Автор
Наталія Дума
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Як варити гречку
Як варити гречку. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Крупа не лише не буде злипатись, а й стане набагато смачнішою

Багато хто звик варити гречку за одним і тим самим рецептом, але нерідко крупа виходить занадто м'якою або перетворюється на кашу. Втім, кулінарні експерти у США радять простий прийом, який допомагає зробити зерна більш розсипчастими та ароматними.

Секрет полягає не в особливих спеціях, а у попередній "підготовці" гречки до варіння. Про це пише KitchPrep.

Перед варінням гречку варто кілька хвилин прогріти на сухій сковороді або з невеликою кількістю олії. Завдяки цьому зерна стають щільнішими й менше розварюються.

Як правильно варити гречку
Як правильно варити гречку. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Фахівці рекомендують спочатку промити крупу, а потім обсмажувати її на середньому вогні, поки не з'явиться характерний горіховий аромат. Лише після цього слід заливати гречку гарячою водою. У такому випадку зерна краще зберігають форму та не злипаються між собою.

Ще одна важлива хитрість — не варити гречку на сильному вогні. Американські кухарі радять після закипання зменшити нагрів до мінімуму і не відкривати кришку до завершення приготування. А після вимкнення плити залишити каструлю закритою ще на п'ять хвилин. Саме цей етап дозволяє пару рівномірно розподілитися, а крупі — стати пухкою та розсипчастою.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи треба мити гречку перед приготуванням. Більшість звикла робити це руками в ємності чи під проточною водою. Проте це можна зробити швидше та ефективніше.

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