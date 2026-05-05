Красна площа не завжди мала таку назву. Чому історичне ім’я стало приводом для мемів

Перші згадки про це місце датуються XV ст.

Традиційно в Москві 9 травня проходить парад на Красній площі, але не всі знають, що її історична назва зовсім інша. Вона не про велич чи політичних діячів, а про велику пожежу.

Зауважимо, що існує кілька версій, чому площа має назву саме Красна.

Відомо, що у XV ст. площа називалася просто "Торг", адже була по суті великим ринком. Згодом з'явилась назва "Троїцька" на честь церкви, яка знаходилась у південній частині площі. Після пожежі у 1571 році площу назвали "Пожар" або "Пожарище". До слова, відтоді на її території навіть на певний період забороняли щось будувати.

Вже у другій половині XVII ст. площа дістає своє сучасне ім'я — "Красна". За однією з версій істориків, ця назва утворилась у значені гарна. А за іншою — через колір будівлі собору Василя Блаженного. До слова, чимало людей може подумати, що "Красна" — це буквально про колір, але достеменно цього не відомо. Хоча цікаво, що головним кольором комунізму та СРСР є червоний (красний — російською).

Зауважимо, що у мережі вже навіть з'явились тематичні меми про назву головної площі Москви. У них, ймовірніше, натякають на те, що святкування 9 травня може перетворитись на велику пожежу через атаку дронів.

