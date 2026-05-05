Красная площадь не всегда так называлась. Почему историческое имя стало поводом для мемов

Первые упоминания об этом месте датируются XV в.

Традиционно в Москве 9 мая проходит парад на Красной площади, но не все знают, что ее историческое название совсем другое. Оно не о величии или политических деятелях, а о большом пожаре.

"Телеграф" расскажет, как раньше называлась Красная площадь и что означает современное имя. Заметим, что существует несколько версий, почему площадь называется именно Красная.

Известно, что в XV веке площадь называлась просто "торг", ведь была по сути большим рынком. Впоследствии появилось название "Троицкая" в честь церкви, расположенной в южной части площади. После пожара в 1571 году площадь назвали "Пожар" или "Пожарище". К слову, с тех пор на ее территории даже на время запрещали что-то строить.

Красная площадь. Фото: открытые источники

Уже во второй половине XVII ст. площадь получила свое современное имя — "Красная". По одной из версий историков, это название образовалось в значении красивая. А по другой — из-за цвета здания собора Василия Блаженного. К слову, многие могут подумать, что "Красная" — это буквально о цвете, но доподлинно этого не известно. Хотя интересно, что главным цветом коммунизма и СССР является красный.

Собор Василия Блаженного. Фото: открытые источники

Заметим, что в сети уже появились тематические мемы о названии главной площади Москвы. В них, вероятнее всего, намекают на то, что празднование 9 мая может превратиться в большой пожар из-за атаки дронов.

Мемы о 9 мая и Красной площади

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы создали забавные мемы и изображения, как пройдет парад на 9 мая в Москве.