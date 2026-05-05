Укр

Красная площадь не всегда так называлась. Почему историческое имя стало поводом для мемов

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Главная площадь Москвы Новость обновлена 05 мая 2026, 08:39
Главная площадь Москвы. Фото Коллаж, "Телеграф"

Первые упоминания об этом месте датируются XV в.

Традиционно в Москве 9 мая проходит парад на Красной площади, но не все знают, что ее историческое название совсем другое. Оно не о величии или политических деятелях, а о большом пожаре.

"Телеграф" расскажет, как раньше называлась Красная площадь и что означает современное имя. Заметим, что существует несколько версий, почему площадь называется именно Красная.

Известно, что в XV веке площадь называлась просто "торг", ведь была по сути большим рынком. Впоследствии появилось название "Троицкая" в честь церкви, расположенной в южной части площади. После пожара в 1571 году площадь назвали "Пожар" или "Пожарище". К слову, с тех пор на ее территории даже на время запрещали что-то строить.

Красная площадь
Красная площадь. Фото: открытые источники

Уже во второй половине XVII ст. площадь получила свое современное имя — "Красная". По одной из версий историков, это название образовалось в значении красивая. А по другой — из-за цвета здания собора Василия Блаженного. К слову, многие могут подумать, что "Красная" — это буквально о цвете, но доподлинно этого не известно. Хотя интересно, что главным цветом коммунизма и СССР является красный.

Собор Василия Блаженного
Собор Василия Блаженного. Фото: открытые источники

Заметим, что в сети уже появились тематические мемы о названии главной площади Москвы. В них, вероятнее всего, намекают на то, что празднование 9 мая может превратиться в большой пожар из-за атаки дронов.

Мемы о 9 мая и Красной площади
Мемы о 9 мая и Красной площади

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы создали забавные мемы и изображения, как пройдет парад на 9 мая в Москве.

Теги:
#Москва #Россия #Название #Красная площадь