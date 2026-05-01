Понад 70 років носив ім’я радянського космонавта. Як ще хотіли назвати відомий проспект Дніпра

Під час декомунізації та перейменування у Дніпрі один з відомих проспектів назвали проспект Науки. Проте не всі знають, що у проєкті було ще дві назви.

"Телеграф" розповість, чому перейменували проспект Науки та що означає сучасна назва. До 2024 цей відтинок вулиці називали проспект Гагаріна.

Він носив цю назву з 1961 року, тобто понад 70 років. Ім'я проспекту обрали в СРСР не випадково. Адже йменували його на честь відомого радянського космонавта Юрія Гагаріна. Саме тому в рамках декомунізації назву вирішили змінити.

Проспект Науки у Дніпрі. Фото: Вікіпедія

Так, у 2024 з'явився проспект Науки. Хоча під час обговорення нової назви звучали ще варіанти проспект Просвіти або Вузівський масив. Ці назви були обумовлені тим, що за цим проспектом розташовано багато навчальних закладів та гуртожитків.

Однак міська рада під час ухвалення рішення підтримала простіший варіант — проспект Науки. Він також пов'язаний з кількістю навчальних закладів уздовж проспекту.

Для довідки

Проспект Науки в місті Дніпрі розташований у Соборному та Шевченківському районах міста. Історична назва — вулиця Табірна — пов'язана з військовими таборами, що розташовувались уздовж цієї вулиці, коли місто називалось Катеринославом. Довжина проспекту — 4700 метрів.

