Ці звички можуть притягувати змій на ділянку: що потрібно змінити в саду та городі

Догляд за ділянкою допомагає уникнути небезпеки

Змії можуть з’являтися на подвір’ї через звичні побутові речі, які власники часто не пов’язують із цією проблемою. Експерти назвали кілька таких факторів, що непомітно створюють для них сприятливі умови.

Фахівці з "realsimple" зазначають, що серед найпоширеніших факторів — висока трава, купи сміття, дров або каміння, які створюють для змій укриття та місця для полювання.

Ще однією важливою причиною є наявність гризунів або інших шкідників, адже вони є основною здобиччю змій. Якщо на території є миші чи білки, це автоматично підвищує ймовірність появи змій.

Змія в саду. Фото: згенероване ШІ

Також ризик зростає, якщо домашніх тварин годують надворі. Залишки їжі можуть приваблювати гризунів, а разом із ними — і змій. Окремо експерти звертають увагу на надмірний полив газону, який створює вологе середовище, сприятливе для черв’яків і дрібних тварин, що також входять у харчовий ланцюг змій.

Як зменшити ризик появи плазунів

Спеціалісти радять регулярно косити траву, прибирати сміття, не залишати на подвір’ї дрова чи каміння без контролю, а також стежити за наявністю гризунів і проводити профілактичні заходи.

У випадку, якщо змію все ж помітили на ділянці, експерти наголошують: не варто намагатися впоратися з нею самостійно. Найбезпечніше рішення — відійти на відстань і викликати професійну службу.

