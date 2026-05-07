На Львівщині побачили повністю чорну змію: можливо це червонокнижний та отруйний вид

У мережі сперечаються, що це за змія

У Львівській області біля одного з житлових будинків помітили незвичну чорну змію, яка одразу привернула увагу і спричинила суперечки в мережі.

Фото незвичайної знахідки опублікували у Facebook-групі "Жаби, ящірки та змії", де воно одразу викликало жваве обговорення серед користувачів.

Фото чорної змії, опублікованого у групі. Джерело: "Жаби, ящірки та змії"

У коментарях почали припускати, що це може бути меланіст звичайної гадюки, гадюка Нікольського, "чорна мамба" або навіть гадюка карпатська. Водночас більшість коментаторів схиляється до версії, що на фото саме гадюка Нікольського — так звана чорна гадюка-меланіст.

Який вигляд має ця змія. Фото: Wikipedia

Особливості гадюки Нікольського

Як дізнався "Телеграф" що чорна гадюка-меланіст — це форма звичайної або лісостепової гадюки, у якої через генетичну особливість надлишок меланіну повністю забарвлює тіло у чорний матовий колір. Такі змії можуть мати повністю темне забарвлення, іноді навіть очі виглядають майже чорними. Найчастіше меланістами є саме гадюки Нікольського, які мешкають у лісостепових регіонах, лісах, луках і поблизу водойм.

Вона вся чорна, навіть очі. Фото: Укрінформ

Важливо не плутати їх із вужами: у гадюки немає характерних жовтих або помаранчевих плям на голові. Водночас цей вид є отруйним — укус може бути небезпечним, хоча смертельні випадки трапляються рідко. Гадюка-меланіст також занесена до останнього видання Червоної книги України в 2009 році.

