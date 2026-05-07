На Львовщине увидели полностью черную змею: возможно, это краснокнижный и ядовитый вид

В сети спорят, что это за змея

Во Львовской области возле одного из жилых домов заметили необычную черную змею, которая сразу привлекла внимание и вызвала споры в сети.

Фото необычной находки опубликовали в Facebook-группе "Лягушки, ящерицы и змеи", где оно сразу вызвало оживленное обсуждение среди пользователей.

Фото черной змеи, опубликованной в группе.

В комментариях начали предполагать, что это может быть меланист обыкновенной гадюки, гадюка Никольского, черная мамба или даже гадюка карпатская. В то же время, большинство комментаторов склоняются к версии, что на фото именно гадюка Никольского — так называемая черная гадюка-меланист.

Как выглядит эта змея.

Особенности гадюки Никольского

Как узнал "Телеграф", что черная гадюка-меланист — это форма обычной или лесостепной гадюки, у которой из-за генетической особенности избыток меланина полностью окрашивает тело в черный матовый цвет. Такие змеи могут иметь полностью темную окраску, иногда даже глаза выглядят почти черными. Чаще всего меланистами являются именно гадюки Никольского, обитающие в лесостепных регионах, лесах, лугах и вблизи водоемов.

Она вся чёрная, даже глаза.

Важно не путать их с ужами: у гадюки нет характерных желтых или оранжевых пятен на голове. В то же время этот вид ядовит — укус может быть опасным, хотя смертельные случаи случаются редко. Гадюка-меланист также занесена в последнее издание Красной книги Украины в 2009 году.

