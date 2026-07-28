Не кожен укус смертельний: експерт пояснив, кого "не бере" отрута гадюки

Чому деякі люди впевнені, що зміїна отрута на них не діє

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Змія, навіть коли кусає людину, не завжди використовує отруту. Існує таке явище, як "сухий укус".

Про це "Телеграфу" розповів герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. За його словами, змія може вкусити не впорскуючи отруту. Саме після таких укусів деякі люди роблять висновки, що їх нібито не "бере" зміїна отрута.

"Не їх гадюка "не бере", просто гадюка вирішила не використовувати за першим разом такий цінний ресурс, як отрута. Тому що на вироблення цієї отрути йде колосальна кількість енергії і від наявності цієї отрути залежить успіх полювання. І якщо на кожен дратівливий фактор цю отруту використовувати — ну це можна з голоду здохнути", — пояснив фахівець.

Саме тому гадюка не поспішає витрачати отруту, вироблення якої потребує стільки енергії. За словами Марущака, укус для отруйних змій, зазвичай, це вже "крайня лінія оборони".

Отруйні змії України. Інфографіку створено ШІ

Нагадаємо, герпетолог також розповів, на яку висоту та з якої відстані здатна атакувати змія. Плазун відносно короткий (зазвичай до 60 см) і масивний, тому фізично не може піднятися високо або різко "стрибнути".