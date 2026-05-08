Тільки не Катерина: як українською ласкаво назвати подругу чи кохану з таким ім'ям

Існує 15 унікальних форм

Імʼя Катерина — одне з найпопулярніших та найшанованіших в Україні. Проте чи всі знають, як ще можна звертатися до дівчини, яку так назвали.

Наставник з техніки мовлення Адам Діденко на своїй сторінці в Інстаграм пояснив, як ще можна величати Катерину. "Телеграф" розповість детальніше.

Він зазначив, що українська мова надзвичайно багата на лагідні та автентичні форми, які дозволяють підкреслити особливе ставлення до людини.

Від народних традицій до сучасності

Найпоширенішою народною формою імені є Катря. Саме так здавна зверталися до дівчат у піснях та літературі. Проте спектр зменшувально-пестливих варіантів набагато ширший. Якщо ви хочете потішити свою подругу, сестру чи кохану, варто звернути увагу на такі форми:

Катруся;

Катя;

Кася;

Катеринка;

Катруня.

Фото - ШІ

Словник української мови пропонує ще більш вишукані та милозвучні варіанти, які сьогодні вживаються рідше, але мають особливий шарм:

Для найближчих: Катрусенька, Катруненька, Катеринонька, Катериночка.

Каська, Касунененька, Касюнька, Касенька.

Оригінальні звертання: Катречка, Катрунька.

Використання таких форм не лише збагачує наше мовлення, а й робить спілкування теплішим та щирішим. Спробуйте наступного разу звернутися до знайомої Катерини одним із цих варіантів — це чудовий спосіб виявити увагу та повагу до українських традицій.

Що означає імʼя

В основі цього величного імені лежить давньогрецьке слово "екатеріні" (Αικατερίνη). Традиційно його трактують як "чиста" або "непорочна".

Історія імені тісно пов'язана з образом святої великомучениці Катерини Олександрійської, яка вважалася покровителькою знань, світлого розуму та наречених. Саме завдяки християнській традиції ім'я набуло розголосу в Європі, а згодом стало одним із найбільш знакових для української культури.

Вважається, що власниці цього імені мають сильний характер, прагнуть до справедливості та мають неабияку внутрішню гідність. Поєднання такого глибокого значення з розмаїттям м'яких українських форм робить це ім'я по-справжньому універсальним — одночасно владним і надзвичайно ніжним.

