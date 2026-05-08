Никогда не говорите это слово в магазине: как оно портит общение в супермаркетах

Чаще всего его используют продавцы

Более 70% кассовых диалогов в больших сетях магазинов сегодня начинаются или прерываются словом-паразитом "дивіться". Это уже не просто уточнение, а настоящий речевой вирус.

Телеграф расскажет об этом подробнее. Вместо "ваша сдача", "пакет нужен?" или "акция действует от двух единиц", мы все чаще слышим: "Дивіться, у вас тут не вистачає…" або "Дивіться, термінал не бачить картку".

Этот феномен можно объяснить несколькими факторами. Слово "дивіться" помогает кассиру перевести внимание из конфликтной ситуации на объект (чек, терминал, товар). Это некий психологический щит. Пока грузится система или зависает терминал, мозг автоматически выдает "безопасное" слово, чтобы не молчать. Используя повелительное наклонение, работник подсознательно пытается управлять вниманием покупателя в давящей очереди.

Кассир на кассе

Когда каждое предложение начинается с визуального призыва, оно теряет смысл. Покупатель часто "дивиться" на товар или экран, и лишнее побуждение создает эффект "белого шума". Язык становится беднее, а коммуникация — механической.

Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя в магазине говорить "женщина".