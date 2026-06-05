Секрет "Біоли": що означає назва відомого бренду соків

Ім’я, знайоме багатьом покупцям, виявилося тісно пов’язане з ідеєю природної енергії та свіжості

Торгова марка "Біола" добре відома українським споживачам завдяки сокам, нектарам та мінеральним водам. Однак мало хто замислювався, звідки йде назва цього бренду і що насправді вона може означати.

Слово "Біола" явно пов’язане з коренем "біо", яке походить від грецького слова bios — "життя". Цей корінь часто зустрічається в назвах корисних для здоров’я продуктів. Таким чином, "біо" асоціюється у споживачів із натуральністю, свіжістю, фруктами та турботою про здоров’я.

Додаткова частина слова — "ла" — робить бренд більш милозвучним і легко запам’ятовується.

Соки "Біола". Фото: https://www.facebook.com/biola.ua

З 1997 року "Біола" є одним із лідерів українського ринку. До групи компаній входять два виробничі майданчики: у Дніпрі та Києві, сукупна проектна потужність. Продукція компанії представлена ​​в Україні, а також у країнах Європейського Союзу, США, Ізраїлі, Лівії, Білорусії, Грузії, Казахстані, Молдові, Таджикистані. Виробництво соків під цією торговою маркою було запущено компанією "Ерлан" на сучасному устаткуванні з використанням технології асептичного розливу.

У компанії кажуть, що "Біола" — це символ кристально чистої води та необхідних для здоров’я соків та напоїв.

ТМ "Біола". Цікаві факти. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

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