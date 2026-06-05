Звичні душові йдуть в минуле. Який тренд захоплює ванні кімнати

Все більше людей відмовляються від кабін із піддонами на користь сучасного рішення

Під час ремонту ванної кімнати дедалі більше людей відмовляються від традиційних душових кабін із піддонами на користь так званого італійського душу (walk-in).

Такий формат уже став популярним у Польщі, пише Natemat. Головна особливість італійського душу — відсутність піддона, порогів і громіздких конструкцій. Вода стікає безпосередньо в злив, вмонтований у підлогу, а душова зона зазвичай відокремлюється лише скляною перегородкою.

Таке рішення дозволяє візуально збільшити простір, що особливо актуально для невеликих квартир. Мінімальний рекомендований розмір душової зони становить 80×80 см, однак для комфортного користування радять облаштовувати більший простір.

Італійський душ в сучасному дизайні ванної кімнати/ Джерело: Inspirehome

Чому "італійський душ" набирає популярності

Серед переваг відкритих душових зон називають простіше прибирання, відсутність порогів, а внаслідок і менше травмувань, більше світла у ванній кімнаті та можливість адаптувати конструкцію до нестандартних приміщень. Такі душові також часто рекомендують людям похилого віку та особам з обмеженою мобільністю, оскільки рівень підлоги залишається однаковим по всій кімнаті.

Які недоліки душу в італійському стилі

Формат душу передбачає скляні перегородки замість шторок або дверцят. Вони потребують регулярного очищення від вапняного нальоту, а неправильно спроєктована душова зона може призвести до розбризкування води по всій ванній кімнаті. Крім того, відсутність дверей сприяє швидшій втраті тепла під час купання.

Найчастіше в таких конструкціях використовують лінійні зливи, які монтуються біля стіни та легко приховуються в підлозі. Водночас ключове значення має правильний ухил підлоги та якісна гідроізоляція. Тому аби уникнути протікання та скупчення води біля зливу, доведеться вкластись в ремонт. Іноді встановлюють точкові зливи, проте вони більш помітні.

На фото видно лінійний злив в підлозі/ Джерело: Inspirehome

Ще один важливий нюанс — вартість. Облаштування повноцінного італійського душу зазвичай коштує втричі дорожче від звичайної душової кабіни. Також у старих будинках реалізація такого проєкту може вимагати додаткових будівельних робіт через необхідність розміщення сифона та каналізаційних комунікацій у товщі підлоги.

Експерти радять планувати встановлення душу без піддона ще на етапі проєктування житла або капітального ремонту, адже це значно спрощує монтаж і дозволяє уникнути додаткових витрат.

Раніше "Телеграф" показував схожий тренд, проте в ньому використовується невеликий підйом, для того, щоб вода збиралась в ньому. Проте скляні перегородки та максимальна вільність простору лишаються найпопулярнішими в 2026.