Сезонний обвал цін: на українському ринку здешевшав популярний овоч

За тиждень вартість знизилась на майже 20%

На українському ринку цього тижня фіксується подальше зниження цін на тепличні огірки. Аналітики відзначають, що така тенденція є типовою для початку літа, коли на ринок активно надходить продукція з літніх теплиць і пропозиція різко зростає.

Наразі тепличні господарства продають огірки в середньому за 35–65 грн/кг, що приблизно на 17% менше, ніж тижнем раніше. Про це повідомили в EastFruit.

Основною причиною здешевлення називають сезонне збільшення обсягів продукції, особливо з південних регіонів, де овочі реалізують ще дешевше — приблизно по 25 грн/кг.

Попри зниження, нинішні ціни все ще залишаються вищими, ніж на початку червня минулого року — приблизно на ті ж 17%.

Як змінилась ціна на огірки за місяць

Станом на червень, середні ціни на огірки в Україні становлять: огірки звичайні — 89,99 грн/кг, огірки гладкі — 74,55 грн/кг, огірки колючі — 109,50 грн/кг, огірки сорту "Естафета" — 133,72 грн/кг.

Місяць тому ціни були такими: огірки звичайні — 96,16 грн/кг, огірки гладкі — 85,78 грн/кг, огірки колючі — 106,16 грн/кг, огірки "Естафета" — 126,12 грн/кг.

За місяць ціни змінилися наступним чином: огірки звичайні подешевшали на 6,17 грн, гладкі — на 11,23 грн, тоді як огірки колючі подорожчали на 3,34 грн, а "Естафета" — на 7,60 грн.

Скільки коштували огірки у травні-червні. Фото: Мінфін

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому в "АТБ" відрізняється ціна на касі та на ціннику.