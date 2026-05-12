Рус

Консервувати чи заморозити: як краще заготовити щавель на зиму

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Щавель
Щавель. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Перевірені методи допоможуть зберегти колір, користь та кислинку щавлю

Щавель — перша весняна зелень, багата вітамінами групи B, а також вітамінами C і K, калієм та залізом. Найчастіше щавель асоціюється з традиційним зеленим борщем, але його також додають у соуси до риби, оригінальні салати, начинки для пирогів і навіть освіжаючі смузі.

Попри те, що щавель — продукт сезонний, його можна і потрібно заготовляти про запас. При правильній підготовці можна зберегти не тільки характерну кислинку, а й максимум корисних речовин. Розповідаємо, як це зробити.

Як заморозити щавель

Заморожування вважається найбільш ощадливим способом заготовки, який допомагає зберегти структуру та яскраво-зелений відтінок листя.

  1. Ретельно переберіть зелень, видаляючи пошкоджене листя та грубі стебла. Промийте щавель у великій кількості холодної води та обов'язково висушіть його на паперових рушниках.
  2. Наріжте щавель на дрібні чи середні шматочки.
  3. Щоб щавель зберіг насичений колір і краще тримав форму після розморожування, його потрібно бланшувати, радять на порталі Smaker. Для цього необхідно на 30-60 секунд опустити його в киплячу воду, а потім одразу перекласти в ємність із крижаною водою. Після цієї процедури зелень потрібно знову віджати та просушити.
  4. Розподіліть підготовлений щавель по порційних пакетах із зип-застібкою або невеликих контейнерах. Видаліть із пакетів зайве повітря.

Такий щавель можна додавати в супи, соуси або навіть у яєчню прямо з морозилки, не чекаючи розморожування.

Як консервувати щавель

Якщо місце в морозильній камері обмежене, на допомогу приходить консервація. Цей метод дозволяє зберігати заготовку в прохолодному місці кілька місяців, зберігаючи кислинку.

Як закрити щавель на зиму — покроковий рецепт
Консервований щавель. Фото згенероване ШІ
  1. Щільно укладіть чистий нарізаний щавель у стерилізовані банки, пересипаючи кожен шар сіллю. Сіль виступає чудовим консервантом. Банки закрийте щільними капроновими кришками та зберігайте в холодильнику або підвалі.
  2. Або щільно утрамбуйте щавель у стерильні банки та залийте гарячим розсолом (на 1 літр води — 1 столова ложка солі). Закрийте банки простерилізованими кришками. Якщо плануєте зберігати щавель тривалий час, додатково простерилізуйте банки зі щавлем у киплячій воді протягом 5–7 хвилин, після чого закатайте металевими кришками.
Теги:
#Консервація #Лайфхак #Щавель #Замороження