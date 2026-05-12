Консервувати чи заморозити: як краще заготовити щавель на зиму
Перевірені методи допоможуть зберегти колір, користь та кислинку щавлю
Щавель — перша весняна зелень, багата вітамінами групи B, а також вітамінами C і K, калієм та залізом. Найчастіше щавель асоціюється з традиційним зеленим борщем, але його також додають у соуси до риби, оригінальні салати, начинки для пирогів і навіть освіжаючі смузі.
Попри те, що щавель — продукт сезонний, його можна і потрібно заготовляти про запас. При правильній підготовці можна зберегти не тільки характерну кислинку, а й максимум корисних речовин. Розповідаємо, як це зробити.
Як заморозити щавель
Заморожування вважається найбільш ощадливим способом заготовки, який допомагає зберегти структуру та яскраво-зелений відтінок листя.
- Ретельно переберіть зелень, видаляючи пошкоджене листя та грубі стебла. Промийте щавель у великій кількості холодної води та обов'язково висушіть його на паперових рушниках.
- Наріжте щавель на дрібні чи середні шматочки.
- Щоб щавель зберіг насичений колір і краще тримав форму після розморожування, його потрібно бланшувати, радять на порталі Smaker. Для цього необхідно на 30-60 секунд опустити його в киплячу воду, а потім одразу перекласти в ємність із крижаною водою. Після цієї процедури зелень потрібно знову віджати та просушити.
- Розподіліть підготовлений щавель по порційних пакетах із зип-застібкою або невеликих контейнерах. Видаліть із пакетів зайве повітря.
Такий щавель можна додавати в супи, соуси або навіть у яєчню прямо з морозилки, не чекаючи розморожування.
Як консервувати щавель
Якщо місце в морозильній камері обмежене, на допомогу приходить консервація. Цей метод дозволяє зберігати заготовку в прохолодному місці кілька місяців, зберігаючи кислинку.
- Щільно укладіть чистий нарізаний щавель у стерилізовані банки, пересипаючи кожен шар сіллю. Сіль виступає чудовим консервантом. Банки закрийте щільними капроновими кришками та зберігайте в холодильнику або підвалі.
- Або щільно утрамбуйте щавель у стерильні банки та залийте гарячим розсолом (на 1 літр води — 1 столова ложка солі). Закрийте банки простерилізованими кришками. Якщо плануєте зберігати щавель тривалий час, додатково простерилізуйте банки зі щавлем у киплячій воді протягом 5–7 хвилин, після чого закатайте металевими кришками.