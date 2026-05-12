Викинете половину холодильника: які страви найчастіше псуються через неправильне зберігання

Готові страви псуються швидко

Недотримання температурного режиму та термінів реалізації продуктів харчування є основною їх псування. Окрім втрати смакових якостей, зміна хімічного складу продуктів робить їх непридатними для подальшого використання.

"Телеграф" розповість, які продукти варто правильно зберігати, щоб вони не зіпсувалися.

Страви з найвищим ризиком псування

Салати з соусами: Страви, заправлені майонезом або сметаною, є ідеальним середовищем для розмноження бактерій. Навіть у холодильнику їх термін зберігання не має перевищувати 12 годин.

Страви з фаршу та субпродуктів: Котлети, тюфтельки та паштети мають більшу площу контакту з повітрям, ніж цільний шматок м'яса, тому вони псуються значно швидше.

Кондитерські вироби з кремом: Заварні та вершкові креми чутливі до найменших коливань температури. Вживання таких десертів після тривалого перебування на столі є критично небезпечним.

Риба та морепродукти: Свіжа риба та готові страви з морепродуктів мають найменший "запас міцності". Порушення холодового ланцюга призводить до накопичення токсинів у тканинах риби.

Відварений рис та паста: Мало хто знає, що рис може містити спори Bacillus cereus, які виживають під час варіння. Якщо залишити готову кашу при кімнатній температурі, бактерії починають активно виділяти токсини.

Їжа. Фото - Штучний інтелект

Як мінімізувати ризики

Варто дотримуватися правила "двох годин": будь-яка готова страва не повинна знаходитися поза холодильником довше цього часу. Також рекомендується використовувати герметичні контейнери для зберігання та не змішувати свіжоприготовану їжу із залишками вчорашньої.

